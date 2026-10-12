edición 8265 - visitas hoy 10918

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Tigre ofrece talleres gratuitos de apoyo escolar para estudiantes secundarios

Estudiantes secundarios de Tigre pueden reforzar cuatro materias con talleres gratuitos.
Los talleres se dictan en la Escuela Secundaria N.º 9, en el centro de Tigre. Hay clases de Matemática, Inglés, Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales, con inscripción online.

Estudiantes de nivel secundario pueden acceder a talleres gratuitos de apoyo escolar en Tigre, con clases de Matemática, Inglés, Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales. Las actividades se realizan en la Escuela Secundaria N.º 9, ubicada en Liniers 1024, en el centro de la ciudad.


La propuesta del Municipio de Tigre busca reforzar conocimientos, resolver dudas y acompañar las trayectorias educativas de los alumnos.


Los encuentros se distribuyen durante la semana, con horarios específicos para cada materia:



  • Matemática: lunes, de 18:30 a 20.

  • Inglés: martes, de 18:30 a 20.

  • Prácticas del Lenguaje: miércoles, de 19 a 20:30.

  • Ciencias Sociales: viernes, de 18:30 a 20.


Las personas interesadas pueden completar la inscripción a través de este enlace.


Para obtener más información, también pueden consultar las redes sociales de Educación Tigre en Facebook e Instagram, a través de la cuenta @educaciontigre.

Últimas Noticias

Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: los nuevos precios para autos y motos
Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: los nuevos precios para autos y motos
San Isidro inicia en noviembre la segunda etapa del Corredor Rolón en Beccar
San Isidro inicia en noviembre la segunda etapa del Corredor Rolón en Beccar
Robos en colectivos del AMBA: cuatro mujeres detenidas tras nuevos allanamientos
Robos en colectivos del AMBA: cuatro mujeres detenidas tras nuevos allanamientos
Villa Martelli: las cámaras de Vicente López frustraron el robo a una fábrica y detuvieron a dos sospechosos
Villa Martelli: las cámaras de Vicente López frustraron el robo a una fábrica y detuvieron a dos sospechosos
Persecución en San Isidro: seis detenidos tras el robo de un bolso con $37,9 millones
Persecución en San Isidro: seis detenidos tras el robo de un bolso con $37,9 millones
El FMI pidió focalizar los subsidios y prevé una mejora de la economía argentina en 2027
El FMI pidió focalizar los subsidios y prevé una mejora de la economía argentina en 2027