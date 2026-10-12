Tigre ofrece talleres gratuitos de apoyo escolar para estudiantes secundarios

Los talleres se dictan en la Escuela Secundaria N.º 9, en el centro de Tigre. Hay clases de Matemática, Inglés, Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales, con inscripción online.

Estudiantes de nivel secundario pueden acceder a talleres gratuitos de apoyo escolar en Tigre, con clases de Matemática, Inglés, Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales. Las actividades se realizan en la Escuela Secundaria N.º 9, ubicada en Liniers 1024, en el centro de la ciudad.

La propuesta del Municipio de Tigre busca reforzar conocimientos, resolver dudas y acompañar las trayectorias educativas de los alumnos.

Los encuentros se distribuyen durante la semana, con horarios específicos para cada materia:



Matemática: lunes, de 18:30 a 20.

lunes, de 18:30 a 20.

Inglés: martes, de 18:30 a 20.

martes, de 18:30 a 20.

Prácticas del Lenguaje: miércoles, de 19 a 20:30.

miércoles, de 19 a 20:30.

Ciencias Sociales: viernes, de 18:30 a 20.



Las personas interesadas pueden completar la inscripción a través de este enlace.

Para obtener más información, también pueden consultar las redes sociales de Educación Tigre en Facebook e Instagram, a través de la cuenta @educaciontigre.