Futsal: El Club Glorias de Tigre venció a Newell’s y aseguró su permanencia en Primera

El equipo de Tigre derrotó 1 a 0 a Newell’s como visitante, con un gol de Luis “Lucho” Pérez en el primer tiempo. La victoria le permitió asegurar su continuidad en la máxima categoría del futsal, en un partido que se mantuvo abierto hasta el final.

El Club Glorias de Tigre consiguió el objetivo que fue a buscar a Rosario: derrotó 1 a 0 a Newell’s y aseguró su continuidad en la Primera División del futsal. El gol de Luis “Lucho” Pérez, en el primer tiempo, marcó la diferencia en un encuentro que se mantuvo abierto hasta los últimos minutos.

La victoria desató la euforia del plantel y de los hinchas que viajaron para acompañar al equipo. El resultado tuvo un valor especial porque permitió cerrar el partido con la permanencia asegurada, después de un desarrollo parejo y con situaciones de peligro para los dos lados.

Un partido cerrado que se definió por detalles

Glorias encontró la ventaja en la primera mitad a través de Pérez y después debió sostenerla frente a un rival que buscó el empate hasta el final.

Los arqueros tuvieron intervenciones determinantes para evitar que hubiera más goles. La incertidumbre se mantuvo hasta el cierre, cuando Newell’s recurrió al arquero-jugador para intentar cambiar el resultado.

El equipo de Tigre respondió con firmeza, evitó errores que pudieran costarle caro y sostuvo la diferencia mínima. La planificación del cuerpo técnico, integrado por Matías Tozzoli y Lucas Ávila, terminó dando resultado en un encuentro decisivo para el futuro deportivo del club.

El reconocimiento a los hinchas que viajaron a Rosario

Después del triunfo, desde Glorias destacaron especialmente a los simpatizantes que se acercaron a Rosario para acompañar al plantel. El reconocimiento incluyó tanto el aliento sostenido durante el partido como el comportamiento del público.

El mensaje también estuvo dirigido a quienes confiaron en que el equipo podía alcanzar el objetivo. La emoción quedó reflejada en una frase compartida tras el encuentro: “Gracias a los que creyeron que esto era posible. La vida siempre, pero siempre, siempre, pone las cosas en su lugar”.

La celebración continuó durante el regreso, en un micro que trasladaba al plantel y a sus acompañantes con la euforia propia de una victoria que aseguró la permanencia. El mensaje final dejó abierta la puerta a nuevos capítulos: “Continuará...”.

La formación de Glorias de Tigre

Titulares: Otero (capitán); Ubalttón, Fernández, Avellaneda y Persec.

Ingresaron: Luis Pérez, Ávila, Rando, Santagada y Leguizamón.

Suplentes: Cuttiz, Gómez, Bermejo y Santino Svetoni.

Cuerpo técnico: Matías Tozzoli y Lucas Ávila.

Gol: Luis Pérez.