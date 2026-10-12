Robó una rueda de auxilio en Villa Martelli, quedó registrado por las cámaras y terminó detenido

El hecho ocurrió de madrugada en Villa Martelli. El Centro de Monitoreo ESCUDO siguió el recorrido del sospechoso y coordinó la intervención de la Patrulla Municipal, que recuperó el neumático sustraído de un Renault Clio.

Un hombre fue detenido en Villa Martelli, partido de Vicente López, luego de robar la rueda de auxilio de un Renault Clio estacionado en la vía pública. El seguimiento en tiempo real del sistema de cámaras ESCUDO permitió coordinar la intervención de la Patrulla Municipal y recuperar el neumático a pocas cuadras del lugar.

El episodio ocurrió cerca de la 1 de la madrugada. Un operador del Centro de Monitoreo advirtió los movimientos del sospechoso mientras caminaba entre los vehículos estacionados en la zona de Laprida y Ameghino. Las cámaras registraron el momento en que se detuvo frente al Renault Clio gris, abrió el baúl y se llevó la rueda de auxilio.

A partir de esa secuencia, el operador dio aviso a la Patrulla Municipal y continuó observando el recorrido del hombre para facilitar su localización.

El recorrido del sospechoso y la intervención municipal

El seguimiento permitió establecer que, al llegar a Laprida y Perú, el hombre dejó la rueda robada en una parada de colectivos y continuó caminando hacia la calle Chile.

Los agentes llegaron poco después y lograron detenerlo. Durante el procedimiento también recuperaron el neumático que había abandonado.

Según la información difundida, el hombre fue identificado y, tras constatar su domicilio en el partido de General San Martín, fue trasladado a la comisaría 4ª de Villa Martelli.

Más de 2.600 cámaras monitoreadas en Vicente López

El sistema ESCUDO cuenta con más de 2.600 cámaras de seguridad que el Municipio de Vicente López monitorea en tiempo real. La central permite advertir situaciones sospechosas, seguir desplazamientos y coordinar la respuesta de la Patrulla Municipal.

Video de la detención