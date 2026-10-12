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Tigre

Tigre organizó un encuentro recreativo para adultos mayores en El Talar

Tigre organizó un encuentro recreativo para adultos mayores en El Talar
La actividad se realizó en el Polideportivo Manuel Belgrano, en el barrio La Paloma. Participaron distintas áreas del Municipio de Tigre, que acercaron propuestas recreativas y servicios para la comunidad.

El Polideportivo Manuel Belgrano, en el barrio La Paloma de El Talar, fue sede de un encuentro recreativo para adultos mayores organizado por el Municipio de Tigre, con actividades destinadas a promover la participación y el intercambio entre vecinos.


Durante la jornada, los asistentes participaron de distintas propuestas recreativas y compartieron un espacio de encuentro y diversión.


La actividad contó con la participación articulada de las áreas municipales de Educación y Promoción Social, Salud, Servicios Públicos y Adultos Mayores, que acercaron herramientas y servicios del Gobierno local.

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