Santa Teresita: hallaron en Las Toninas el cuerpo de Oscar Barbero, uno de los kayakistas desaparecidos

El cuerpo fue encontrado en una playa de Las Toninas y su hija lo identificó por la ropa y sus objetos personales. Oscar Barbero había desaparecido el 21 de septiembre junto a Félix Mendieta, de 43 años, durante una salida en kayak frente a Santa Teresita.

El hallazgo de Oscar Barbero en una playa de Las Toninas puso fin a la incertidumbre sobre el paradero de uno de los dos hombres que habían desaparecido el 21 de septiembre mientras navegaban en kayak frente a Santa Teresita. Su hija reconoció el cuerpo durante la madrugada del domingo a partir de la vestimenta y de las pertenencias que llevaba consigo.

La búsqueda, sin embargo, continúa. Félix Mendieta, de 43 años y amigo de Barbero, todavía permanece desaparecido tras aquella salida al mar que derivó en un amplio operativo de emergencia.

El cuerpo fue encontrado el sábado, alrededor de las 9, en la zona de la calle 4 y la playa. En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de la Prefectura Naval Argentina y agentes de Defensa Civil.

Entre los objetos que llevaba Barbero había un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola. Esos elementos, junto con la ropa, permitieron confirmar su identidad.

La Justicia ordenó una autopsia y distintas pericias para determinar las circunstancias de la muerte.

Cómo desaparecieron los dos kayakistas en Santa Teresita

Barbero y Mendieta habían ingresado al mar el 21 de septiembre, cerca de las 10, en una jornada nubosa y con una alerta meteorológica vigente por fuertes vientos. Según la información del caso, ambos acostumbraban navegar en kayak por la zona, pero aquella vez no regresaron a la costa.

Uno de los hombres llegó a comunicarse con la Prefectura Naval Argentina para advertir que se encontraba mar adentro y que no podía volver por sus propios medios. De acuerdo con los datos difundidos, estaba a unas dos millas náuticas de la costa, más de tres kilómetros desde la playa.

A partir de ese aviso se desplegó un operativo de búsqueda por agua, aire y tierra, con embarcaciones, medios aéreos y patrullajes terrestres en distintos sectores del Partido de La Costa.

Las tareas estuvieron condicionadas por las condiciones meteorológicas y las ráfagas de viento, que habrían alcanzado los 60 kilómetros por hora.

La investigación por la muerte de Oscar Barbero

La causa quedó a cargo del fiscal Mascioli, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) N.º 1 de Mar del Tuyú.

El funcionario judicial dispuso la realización de una autopsia y otras medidas periciales para establecer cómo se produjo la muerte de Barbero.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los esfuerzos de búsqueda continúan para localizar a Félix Mendieta, cuyo paradero sigue siendo desconocido.