Juanjo Cervetto participó de una cumbre federal en San Luis y planteó propuestas para Tigre

El concejal de Tigre participó de una cumbre de más de 90 ediles en Villa de Merlo, San Luis, donde se debatieron herramientas de modernización del Estado, inteligencia artificial y desarrollo turístico. También planteó la necesidad de actualizar la política de seguridad local.

La modernización del Estado, el desarrollo turístico y la seguridad ciudadana aparecen entre los ejes que Juanjo Cervetto, concejal de Tigre, busca incorporar al debate sobre el futuro del distrito. El edil participó de un encuentro nacional de Legislaturas Conectadas en Villa de Merlo, San Luis, donde más de 90 concejales intercambiaron experiencias sobre los desafíos de la gestión pública.

La agenda incluyó el ordenamiento territorial, el turismo y la incorporación de inteligencia artificial en los ámbitos legislativos. Para Cervetto, las herramientas analizadas pueden servir como punto de partida para elaborar propuestas locales con la mirada puesta en 2027.

“El 2027 es una oportunidad que no hay que desperdiciar y hay que trabajar para eso”, sostuvo el concejal tras participar de los paneles y talleres.

Inteligencia artificial, turismo y seguridad: los ejes para Tigre

Entre los temas que Cervetto destacó para el municipio, la modernización tecnológica ocupa un lugar central. El edil planteó la necesidad de adaptar el funcionamiento del Estado local a los avances de la inteligencia artificial y aprovechar esas herramientas para mejorar la toma de decisiones.

El desarrollo turístico fue otro de los puntos señalados. En particular, puso el foco en el potencial del Delta de Tigre, con el objetivo de aprovechar sus características naturales y geográficas.

En materia de seguridad ciudadana, propuso actualizar la política iniciada durante la gestión del exintendente Ricardo Ubieto, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, entre ellas sistemas de drones.

El intercambio con el intendente de Villa de Merlo

Durante la cumbre, Cervetto también mantuvo un encuentro con el intendente de Villa de Merlo, Leonardo Rodríguez, con quien intercambió ideas sobre turismo y gobernanza.

Las jornadas reunieron a especialistas, autoridades y representantes legislativos para debatir sobre planes estratégicos regionales, marcos normativos vinculados al turismo y posibles aplicaciones de inteligencia artificial en los cuerpos parlamentarios.

Al finalizar su participación, el concejal destacó el aprendizaje obtenido y la posibilidad de trasladar esas experiencias al ámbito local.

“Me voy muy enriquecido de estas jornadas. Estoy con una voluntad tremenda de adquirir conocimiento, compartir vivencias y volcar esa experiencia en Tigre”, expresó.

La participación de Cervetto se inscribe en una agenda de trabajo orientada a reunir herramientas y propuestas para el distrito, con el horizonte político de 2027 como referencia.