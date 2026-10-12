Docentes bonaerenses y universidades paran el jueves 15 por salarios y financiamiento

Los gremios de las escuelas bonaerenses se sumarán a una huelga de 24 horas, mientras las universidades nacionales realizarán la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso. La jornada estará atravesada por los reclamos salariales y la discusión sobre el financiamiento educativo.

Los docentes de las escuelas públicas bonaerenses y los trabajadores de las universidades nacionales protagonizarán este jueves 15 de octubre una jornada de protesta. La convocatoria incluye un paro docente de 24 horas en la provincia de Buenos Aires y la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá su concentración frente al Congreso de la Nación.

Las medidas se desarrollarán en medio de los reclamos por la actualización de los salarios, el financiamiento de las instituciones educativas y los recursos destinados a las becas estudiantiles. En el ámbito bonaerense, los sindicatos también exigen que se convoque a una nueva paritaria salarial.

Las universidades marchan frente al Congreso

La movilización universitaria se realizará en un escenario de conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por el presidente Javier Milei y ratificada posteriormente por el Congreso.

Uno de los puntos centrales de la disputa es la recomposición salarial de los trabajadores universitarios. Según los gremios, el cumplimiento del fallo judicial permitiría una recuperación del 33,4%. Las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta oficial de un incremento del 3% por considerarla insuficiente.

El reclamo comprende además los fondos para las universidades y la recomposición de los programas de becas estudiantiles. En las últimas semanas, rectores y estudiantes protagonizaron distintas acciones para exigir respuestas del Gobierno nacional.

Los rectores trasladaron una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al Cabildo de Buenos Aires para reclamar recursos. A su vez, representantes de centros de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno y exigieron respuestas de las autoridades educativas.

La movilización coincidirá con una jornada en la que la oposición buscará avanzar en el Congreso con el rechazo del DNU 70/2023. Ese mismo día, Milei estará en Washington, donde tiene previstas actividades con empresarios y en la Embajada argentina.

Paro de 24 horas en las escuelas bonaerenses

En la provincia de Buenos Aires, los docentes de primaria y secundaria se sumarán a la medida nacional con una huelga de 24 horas. Entre las organizaciones adheridas se encuentran Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Asociación de maestrxs, además de otros sindicatos.

Los gremios bonaerenses plantean un reclamo propio dentro de la protesta: exigen una convocatoria a paritarias luego de haber cobrado sus salarios de octubre sin aumento, según la información difundida.

La huelga se producirá después del paro docente del 1° de octubre, que había estado relacionado con los casos de violencia que sufren los trabajadores dentro de las escuelas.

De esta manera, el jueves coincidirán la protesta universitaria frente al Congreso y la huelga de los docentes bonaerenses, en una jornada que tendrá como ejes la situación salarial y el financiamiento del sistema educativo.