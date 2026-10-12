Tigre fue sede del XXII Congreso Político Educativo de la CEA sobre educación pública y democracia

La UTN de General Pacheco recibió durante dos jornadas a representantes educativos y sindicales de distintas provincias argentinas y países de América Latina. El encuentro abordó la memoria, la democracia, el financiamiento educativo y las condiciones salariales docentes.

El financiamiento de la educación pública, los salarios docentes y el papel del Estado en el sistema educativo estuvieron entre los principales temas del XXII Congreso Político Educativo de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), que se desarrolló durante dos jornadas en la UTN de General Pacheco, en el partido de Tigre.

El encuentro, realizado bajo el lema “Educación Pública, Memoria y Sindicalismo. Estado y Democracia a 50 años de la dictadura cívico-militar”, reunió a dirigentes sindicales, docentes, especialistas y representantes de distintas provincias argentinas y países de América Latina.

El reclamo sindical por el financiamiento y los salarios docentes

Durante los debates, el secretario de la CEA, Fabián Felman, cuestionó la política educativa del Gobierno nacional y planteó la necesidad de ampliar la participación del sector.

“El Gobierno nacional es un obstáculo que tenemos que sobrepasar: ellos desfinancian la educación pública. Tenemos que hablar de quienes se comprometen verdaderamente con los ciudadanos. Sabemos que en Tigre, con el compromiso del intendente, hay un grupo de docentes con el deseo de seguir luchando. El salario actual nos sumerge en la indigencia. Hoy somos 600, debemos llegar a todos los puntos del territorio”, afirmó.

Las jornadas incluyeron mesas de trabajo e intercambios sobre la situación de la educación pública en el país, la democracia, la memoria y la articulación entre distintos actores del Estado.

La participación de referentes de América Latina

Además de representantes de Misiones, Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan, entre otras provincias, participaron autoridades de Paraguay, Uruguay, Guatemala y El Salvador.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala, Joviel Acevedo, explicó el propósito de su presencia en el encuentro y la posibilidad de intercambiar experiencias entre ambos países.

“Estamos participando para obtener de Argentina diferentes experiencias que sirvan para mejorar condiciones en nuestro país. El territorio es muy diferente, pero ambos somos Estados y funcionamos de la misma manera”, señaló.

Por su parte, la subsecretaria de Educación del Municipio de Tigre, Adriana Valdez, destacó la participación de docentes, dirigentes sindicales y especialistas de distintos lugares.

“Es una enorme satisfacción recibir a docentes, dirigentes sindicales, especialistas y representantes de distintos puntos de nuestro país y de América Latina para encontrarnos, debatir y reflexionar colectivamente sobre la educación pública. Desde el Municipio de Tigre entendemos a la educación como un derecho y como una responsabilidad indelegable del Estado”, expresó.

El congreso tuvo como ejes la educación pública, la memoria histórica, la democracia y el sindicalismo, en un espacio de intercambio entre representantes del ámbito educativo argentino y latinoamericano.