San Isidro creó una Red de Startups y presentó un proyecto de incentivos para atraer inversiones

La Red de Startups San Isidro se presentó ante más de 150 referentes del sector durante el primer After Tech. Además, Ramón Lanús anunció un proyecto de incentivos fiscales para promover la radicación y el crecimiento de empresas vinculadas a la economía del conocimiento.

San Isidro puso en marcha una Red de Startups para conectar emprendedores, empresas, inversores y universidades, y anunció un proyecto de incentivos fiscales destinado a promover la instalación y el crecimiento de compañías tecnológicas en el distrito. Las iniciativas fueron presentadas durante el primer After Tech San Isidro, que convocó a más de 150 referentes del ecosistema.

El intendente Ramón Lanús anunció en ese encuentro el Régimen de Incentivos para la Generación de Inversiones Tecnológicas (RIGI-TEC), una propuesta que contempla beneficios impositivos, entre ellos la bonificación de tasas municipales, para impulsar proyectos vinculados a la economía del conocimiento.

El objetivo es posicionar al distrito no solo como un lugar para vivir, sino también como una alternativa para desarrollar negocios, emprender e invertir.

“San Isidro es uno de los mejores lugares para vivir y queremos que también lo sea para emprender e innovar. Tenemos un distrito hermoso, con naturaleza y espacios verdes, pero nuestro mayor valor está en el talento de nuestra gente. Queremos conectar ese talento y generar más oportunidades para que nuevos proyectos crezcan en San Isidro”, sostuvo Lanús.

Una red para conectar emprendedores, empresas e inversores

La nueva Red de Startups San Isidro apunta a generar vínculos permanentes entre quienes desarrollan proyectos tecnológicos y los actores que pueden aportar financiamiento, conocimiento, clientes y oportunidades comerciales.

La propuesta tendrá continuidad mediante una comunidad digital y encuentros presenciales periódicos. La intención es que las relaciones generadas en las actividades de vinculación puedan traducirse en colaboraciones y nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas.

El director general de Producción municipal, Pablo Parola, explicó que la iniciativa busca sostener esas conexiones más allá de cada convocatoria.

“La Red nace para que las conexiones no terminen cuando termina el evento. Queremos construir una comunidad permanente que permita vincular emprendedores con empresas, inversores, universidades y otros actores que puedan ayudarlos a crecer. Y, al mismo tiempo, acercar soluciones tecnológicas a las empresas de San Isidro”, señaló.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento académico del Centro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés, con el propósito de fortalecer la articulación entre el ámbito universitario y el sector emprendedor.

El desafío de atraer inversiones y empresas tecnológicas

La presentación de la Red y el anuncio del RIGI-TEC se enmarcan en la búsqueda de herramientas para ampliar la actividad económica local y generar condiciones favorables para el desarrollo de compañías tecnológicas.

Durante el encuentro, el inversor y emprendedor Santi Pinto, cofundador de Bumeran, destacó la ubicación de San Isidro entre la Ciudad de Buenos Aires y Nordelta. También planteó la importancia de convertir esa posición geográfica en una ventaja para atraer empresas, profesionales y capitales.

En ese sentido, mencionó la infraestructura, las universidades y los clubes como elementos que pueden contribuir a construir una identidad propia y hacer del distrito un lugar atractivo para trabajar, emprender e invertir.

El RIGI-TEC fue presentado como un proyecto que contempla beneficios fiscales para las empresas del sector. La propuesta busca acompañar la radicación y expansión de firmas vinculadas a la economía del conocimiento, aunque el anuncio no detalló en el material difundido los alcances específicos ni los plazos de implementación del régimen.

Experiencias de empresas y referentes del sector

El primer After Tech San Isidro incluyó un panel con la participación de Mariano Mayer, de Newtopia; Santi Pinto, cofundador de Bumeran e inversor ángel; Andrés Porcel, de la Universidad de San Andrés; Felipe Bosch, de Siberlegal; y Lautaro Rodríguez, de ConectArg. La conversación fue moderada por Gabriel Miller, de NorthValley.

También presentaron sus experiencias Martín Zuker, cofundador y CEO de I+DIoT Lab, y Manu Heredia, cofundador y CTO de UIN. Este último compartió el caso de una startup que recientemente consiguió una inversión de dos millones de dólares.

Las exposiciones abordaron los desafíos de crear empresas tecnológicas, desarrollar sus productos y escalar sus operaciones en el contexto actual.

Qué otras herramientas ofrece San Isidro a las empresas

La nueva comunidad se suma a otras iniciativas municipales orientadas a acompañar al sector privado. Entre ellas se encuentra Punto PyME, una ventanilla de atención exclusiva para empresas locales, y las actividades de actualización técnica destinadas a las pequeñas y medianas empresas.

Entre las propuestas recientes figura una jornada sobre inteligencia artificial para PyMEs, organizada junto con la empresa Kyndryl.

Con la Red de Startups, el Municipio prevé sostener una agenda de encuentros para facilitar el acceso a mentores, inversores privados y potenciales clientes, además de promover la vinculación entre empresas y profesionales del sector.

Los emprendedores, profesionales e inversores interesados en participar pueden inscribirse a través del formulario de registro de la Red de Startups San Isidro.