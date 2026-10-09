Simulando un Vuelo presentará “Martes 30”, su primer álbum de estudio

El disco reúne doce canciones que abordan desde la amistad y la salud mental hasta la memoria de Cromañón, Malvinas y la última dictadura militar. La banda llevará el álbum al escenario el 22 de noviembre en Lucille, Palermo.

Doce canciones, diferentes personajes y un conjunto de historias que encuentran puntos de contacto en la vida urbana. Así se construye Martes 30, el primer álbum de estudio de Simulando un Vuelo, una banda independiente que reúne en su debut temáticas personales y colectivas, desde la búsqueda de identidad hasta las huellas de la historia argentina.

El trabajo también pone el foco en las tensiones de la vida contemporánea: la ansiedad, la hiperconectividad, el aislamiento y la necesidad de establecer vínculos. Aunque las composiciones comenzaron con identidades propias, con el tiempo sus integrantes encontraron un universo común que terminó dando forma al disco. “Martes 30 terminó convirtiéndose en un disco de historias urbanas”, explican.

De Cromañón y Malvinas a la ansiedad contemporánea

Las canciones recorren distintas experiencias y momentos de la historia social. En “Zapatillas”, la banda recupera la memoria de las víctimas de Cromañón y su vínculo con la cultura del rock. “El Reloj”, en tanto, se conecta con Malvinas, la memoria histórica y las víctimas de la última dictadura militar.

Otros temas se concentran en las experiencias individuales. “Abrigo” aborda el aislamiento y la necesidad de contención emocional, mientras que “Superyo” explora la ansiedad contemporánea y el voyeurismo digital.

El repertorio también incorpora referencias a la crisis de 2001, el desarraigo, la infancia, la identidad y la búsqueda de conexión humana. La diversidad temática es uno de los ejes que articula las doce composiciones.

Una formación que empezó a tomar forma en 2022

El recorrido de Simulando un Vuelo comenzó en 2022, en el estudio La Válvula, en Virreyes. Allí llegó el cantante y compositor Luí Soulé con canciones que quería desarrollar por fuera de su proyecto anterior, Los Dadá. En ese espacio conoció a los hermanos Juan y Román Rojas, con quienes empezó a trabajar en las primeras composiciones.

En 2024, el grupo publicó su primer single, “Martes 30”. Al año siguiente se sumó Nahuel Santander en bajo, completando la formación actual.

El álbum que lleva el nombre de aquella primera canción reúne las composiciones desarrolladas durante ese proceso y les da una identidad compartida.

Rock, punk, pop e indie en un mismo disco

En el plano musical, Martes 30 combina elementos del rock alternativo, el punk, el pop, el hard rock y el indie latinoamericano. La propuesta incorpora teclados, violines, secuencias y diferentes capas sonoras para acompañar las historias de cada canción.

La banda sostiene que el punto de partida no fue la elección de un estilo determinado, sino el contenido de las composiciones. “Nunca pensamos el disco desde un género específico, sino desde las canciones y las historias que queríamos contar”, señalan sus integrantes.

La presentación será el 22 de noviembre en Palermo

Simulando un Vuelo presentará oficialmente Martes 30 el 22 de noviembre en Lucille, Palermo. El recital marcará el paso del álbum al escenario, con las canciones y el universo artístico que el grupo construyó alrededor de su primer trabajo de estudio.