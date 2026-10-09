Boulogne: una persecución terminó con dos detenidos tras un choque y una alerta vecinal

El procedimiento comenzó cuando la Patrulla Municipal intentó identificar un vehículo sospechoso en la zona de Sarratea y Camino Real Morón. La fuga terminó con un choque y dos detenciones, una de ellas tras una alerta vecinal de Ojos en Alerta.

Dos hombres fueron detenidos en Boulogne luego de una persecución que comenzó cuando la Patrulla Municipal de San Isidro intentó identificar un vehículo sospechoso. Durante la fuga, el auto chocó contra una moto y otro automóvil, mientras que una alerta vecinal a través de Ojos en Alerta permitió localizar al segundo sospechoso.

El procedimiento se inició en la zona de Sarratea y Camino Real Morón, donde los agentes municipales, junto con personal policial adicional, advirtieron la presencia de un vehículo que les llamó la atención. Cuando intentaron identificar a sus ocupantes, el conductor aceleró y escapó hacia el partido de San Martín.

Tras recorrer algunas cuadras en ese municipio, el vehículo regresó hacia Sarratea. En el cruce de Yatay y Olazábal, chocó contra una motocicleta y un automóvil particular.

La fuga terminó con un detenido y un operativo de búsqueda

Después del choque, los ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon a pie. Durante la huida, uno de ellos intentó apoderarse de una motocicleta, pero perdió el control y cayó a pocos metros. Los oficiales lo alcanzaron y redujeron.

La búsqueda del segundo hombre continuó con información aportada por una vecina adherida a Ojos en Alerta, quien avisó que escuchaba ruidos en una vivienda de la zona. A partir de esa alerta, los móviles rodearon la manzana y detectaron a otro sospechoso sobre el techo de una propiedad. El hombre fue detenido.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría 3ª de San Isidro y quedaron a disposición de la Justicia. También se solicitó la presencia de peritos para avanzar con las actuaciones correspondientes.