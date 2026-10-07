MotoGP en Buenos Aires: extienden hasta el 11 de octubre la preventa de entradas para los tres días

La preventa exclusiva para clientes de Banco Ciudad estará disponible hasta el 11 de octubre para acceder a los tres días del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires, que se disputará del 9 al 11 de abril de 2027 en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

La preventa exclusiva para clientes de Banco Ciudad para el regreso del MotoGP a Buenos Aires se extenderá hasta el 11 de octubre. Los pases permiten acceder a las tres jornadas de competencia, previstas del 9 al 11 de abril de 2027, en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

La compra puede realizarse con tarjetas de crédito de Banco Ciudad en hasta seis cuotas sin interés o mediante un pago con Buepp y App Ciudad. También está disponible el pago con tarjeta de débito o dinero en cuenta a través del código QR de MODO desde esas aplicaciones.

La venta general para todo el público comenzará el 12 de octubre. Las entradas se comercializan a través del sitio oficial del evento.

Un regreso con un nuevo escenario

El MotoGP, máxima competencia internacional de motociclismo, regresará a la Ciudad de Buenos Aires después de 28 años y tendrá como escenario un Autódromo Oscar y Juan Gálvez en proceso de renovación.

La edición 2027 estará marcada además por un nuevo reglamento técnico y por cambios en las formaciones de los equipos. Para las escuderías, el trazado porteño será completamente nuevo tras las obras de transformación, por lo que el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires permitirá observar el comportamiento de las nuevas motos en un circuito que no conocen.

El Autódromo avanza con su renovación

Las obras en el Gálvez ya superaron el 60% de avance y apuntan a adecuar el circuito a las exigencias de las principales categorías internacionales.

El proyecto contempla un rediseño completo de la pista, además de nuevos boxes, accesos y sectores destinados al público. La renovación también está vinculada con el objetivo de que Buenos Aires vuelva a recibir a la Fórmula 1.

Con los trabajos en marcha, el histórico autódromo porteño avanza hacia una nueva configuración que lo ubicará entre los escenarios de referencia de la región.

Banco Ciudad es el banco oficial del regreso del MotoGP a Buenos Aires, un evento que tendrá como escenario a la Ciudad durante tres jornadas de competencia.