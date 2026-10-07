San Isidro avanza con la reparación de calles y veredas: ya terminó más de 20 obras.

El Municipio de San Isidro completó intervenciones en distintos barrios, entre ellas la reparación del túnel de Roque Sáenz Peña, y mantiene trabajos en calles de Martínez, Boulogne, Beccar, Acassuso, San Isidro y Villa Adelina.

El Municipio de San Isidro completó más de 20 obras de reparación de calles y calzadas y mantiene nuevos trabajos en distintos puntos del partido, como parte del Plan de Reparación de Calles y Veredas.

Entre las intervenciones finalizadas se encuentra la realizada en el túnel de Roque Sáenz Peña, donde se reparó el sector deteriorado y se ejecutó una nueva superficie de hormigón. Según se informó, la solución permitió reducir los tiempos de obra y generar una superficie de rodamiento más resistente y durable frente al tránsito habitual de la zona.

Obras terminadas en distintos barrios

Durante el último mes se completaron trabajos en Acassuso, Martínez, San Isidro, Boulogne y Beccar.

En Acassuso finalizaron intervenciones en Catamarca y Carlos Pellegrini; José C. Paz y Perú; Manuel Aguirre y Juan Díaz de Solís; y Los Álamos y Vuelta de Obligado.

En Martínez, los trabajos alcanzaron Juncal entre Bogotá y Lima; Rodríguez Peña entre Carlos Pellegrini y Luis Sáenz Peña; Edison y Monteagudo; Juan José Paso entre Remedios de Escalada y Arenales; Juan José Paso y Presidente Quintana; General Pueyrredón y Presidente Quintana; y Juncal y Carlos Pellegrini.

También se realizaron reparaciones en Chubut entre San José y Billinghurst; Edison y Sargento Cabral; Laprida y Blanco Encalada; Ernesto de las Carreras y Terrero; y Murature entre Avellaneda y Jacinto Díaz, en San Isidro.

En Boulogne, las obras finalizadas incluyeron Lonardi en Bergallo y Jorge Newbery; Independencia y Avelino Rolón; España y Lasalle; y Carlos Gardel y avenida Cure Allievi. En Beccar, se completaron trabajos en Guido y Virasoro; Udaondo entre Rolón y Madame Curie; e Ibáñez y Florentino Ameghino.

Dónde continúan las obras

El plan mantiene actualmente trabajos en Fleming y Entre Ríos, en Martínez; Virrey Vértiz y El Indio, en Villa Adelina; Montevideo y Luis María Campos, en Boulogne; y Urquiza y Estrada, en Acassuso.

También están en ejecución intervenciones en Dardo Rocha y Santa Fe, en San Isidro; Pichincha y Gorriti, en Boulogne; Dardo Rocha y Tres Sargentos, en Martínez; Ipiranga entre avenida Avelino Rolón y Darragueira, en Boulogne; y Dorrego entre Colectora y Haití, en Martínez.

Las obras forman parte de un esquema de mantenimiento y recuperación de la red vial que se desarrolla de manera progresiva en las distintas localidades del partido. El objetivo planteado es mejorar la conectividad, prolongar la vida útil de las calles y contar con una infraestructura urbana más segura y de mayor calidad para los vecinos.