Femicidio de Aixa: imputaron por abuso sexual y femicidio a Alejandro Sofía, que se negó a declarar

Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por violencia de género tras la muerte de Aixa Dana Mili en Dique Luján. Su abuela también quedó detenida por encubrimiento agravado.

Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) por la muerte de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años encontrada sin vida en su vivienda de Dique Luján, en Tigre. Durante la indagatoria ante la fiscal Mariela Miozzo, el acusado se negó a declarar.

Sofía permanece detenido mientras la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre aguarda los resultados de pericias complementarias que considera necesarias para avanzar en distintos aspectos de la investigación.

La autopsia determinó que Aixa murió por asfixia, de acuerdo con las fuentes judiciales consultadas. La fiscalía también investiga las circunstancias que rodearon la muerte y busca establecer el móvil del crimen.

Uno de los ejes de la investigación está puesto en el vínculo que mantenían la víctima y el acusado. Aixa y Sofía habían sido pareja y, según las actuaciones incorporadas al expediente, la relación había estado atravesada por episodios de violencia.

Sofía había sido detenido anteriormente en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa y había recuperado la libertad meses antes del crimen.

La fuga y el operativo para encontrarlo

Sofía fue detenido después de permanecer prófugo durante casi 36 horas. La captura se produjo en la casa de su abuela, en Tigre, luego de un operativo que incluyó rastrillajes, tareas de saturación y la intervención de grupos de la Dirección de Canes K9, efectivos de distintas dependencias de la región AMBA Norte I, personal de Crimen Organizado y de la DAIC.

Los investigadores también realizaron intervenciones telefónicas y tareas de telecomunicaciones que permitieron establecer la ubicación del acusado. Con esa información, Miozzo ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda de la abuela de Sofía.

Después de la detención, la fiscal explicó: “Pudimos establecer que estaba acá por medios de telecomunicaciones. Ayer allanamos este lugar y no estaba. Es la casa de la abuela”.

La captura coincidió con una marcha de familiares y allegados de Aixa, que reclamaban Justicia y pedían que el acusado se entregara. Cuando los manifestantes supieron que había sido localizado a pocas cuadras, se dirigieron hacia el lugar del operativo.

La situación derivó en momentos de tensión, con vecinos que arrojaron piedras contra móviles policiales. Además, un grupo de personas intentó incendiar la vivienda de la abuela de Sofía, quien debió ser retirada del lugar por la Policía.

La abuela de Sofía también quedó detenida

La mujer fue imputada por encubrimiento agravado luego de que Sofía fuera encontrado en su domicilio. Al ser indagada, también se negó a declarar.

Mientras tanto, la fiscalía continúa con las medidas destinadas a reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo de Aixa y a determinar las circunstancias del crimen.

El hallazgo del cuerpo de Aixa

Aixa Dana Mili fue encontrada muerta el miércoles 30 de septiembre en su vivienda de la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján.

Su padre, Antonio, regresó de trabajar y encontró el cuerpo de su hija. A partir de las primeras pericias, testimonios y otras medidas realizadas en el lugar, los investigadores comenzaron a analizar la posibilidad de que la escena hubiera sido montada con el objetivo de ocultar el crimen.

Las sospechas se concentraron rápidamente en Sofía, expareja de la joven.

Antes de desaparecer, el acusado había enviado mensajes a un amigo en los que aseguró que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida. Además, horas antes de que fuera encontrado el cuerpo de Aixa, grabó un video de despedida dirigido a familiares y amigos.

En ese video expresó: “Nada. Saben que soy... no sé cómo explicarme, pero bueno, esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a todos, a todos, a toda la banda, a todos, a todos mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”.

Y hacia el final agregó: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, todos, todos. Tengo una banda de amistades tengo. Así que nada, eh, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba, seguro. Así que bueno, los quiero gente, ¿saben? Cuídense”.