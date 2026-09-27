Adultos mayores de Tigre participaron de talleres de alimentación saludable en El Talar y Don Torcuato

Las actividades se realizaron en los centros de jubilados Los Amigos de El Talar y San Marcelo de Don Torcuato, con recomendaciones y alternativas de preparaciones nutritivas para la vida cotidiana.

Adultos mayores de El Talar y Don Torcuato participaron de talleres sobre alimentación saludable en los centros de jubilados Los Amigos de El Talar y San Marcelo de Don Torcuato. Las actividades ofrecieron recomendaciones y alternativas de preparaciones nutritivas para incorporar hábitos vinculados con una mejor alimentación.

Las capacitaciones fueron desarrolladas junto al área de Tigre Saludable y estuvieron orientadas a brindar herramientas relacionadas con una nutrición adecuada, el bienestar y la prevención de enfermedades.

Durante los encuentros se compartieron sugerencias sencillas para aplicar en la vida cotidiana, además de distintas opciones de preparaciones nutritivas.

La propuesta forma parte de los espacios de encuentro y aprendizaje destinados a acompañar a los adultos mayores y acercarles recursos relacionados con su cuidado integral.

Cómo participar de los próximos cursos

Quienes quieran participar de las próximas actividades pueden consultar a través de Facebook, en “Adultos Mayores TIGRE”, por correo electrónico a comunidad@tigre.gob.ar

o mediante WhatsApp al 11-6815-2717.