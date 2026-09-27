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Policiales / Tigre

Ruta 197: cruzó en rojo, chocó a una moto y el motociclista tuvo que ser asistido

Un motociclista cayó al asfalto tras ser embestido por un auto en Troncos del Talar
El siniestro ocurrió en el cruce de la Ruta 197 y calle Campana. El motociclista fue asistido por el COT, la Policía y el SET, pero no necesitó ser trasladado a un hospital.

Un auto cruzó en rojo en el cruce de Ruta 197 y calle Campana, en Troncos del Talar, y chocó a una motocicleta. El impacto hizo que el conductor del rodado cayera al asfalto, aunque no sufrió heridas de gravedad y no necesitó ser trasladado a un hospital.


El siniestro fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT). A partir de las imágenes, los agentes detectaron que el automóvil que circulaba por la Ruta 197 atravesó el semáforo en rojo e impactó contra la moto que transitaba por Campana.


Tras el choque se desplegó un operativo de asistencia en el lugar. Intervinieron agentes del COT, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y médicos del Sistema de Emergencia Tigre (SET).


El motociclista recibió atención médica en la escena y, según la información difundida, no fue necesario trasladarlo a un hospital.


Además, durante la intervención se constató que el conductor de la moto no contaba con registro de conducir. Por ese motivo, el rodado fue retenido.


El choque quedó registrado por las cámaras del COT


La secuencia permitió al sistema de monitoreo detectar el momento en que el automóvil cruzó con el semáforo en rojo y se produjo el impacto contra la motocicleta.


El motociclista cayó sobre el asfalto como consecuencia del choque, pero la asistencia realizada en el lugar determinó que no presentaba heridas de gravedad.

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