Javier Milei negó que haya recesión y cuestionó los indicadores: “Están arrojando cualquier cosa”

En una entrevista con Luis Majul, el Presidente cuestionó los indicadores de actividad, defendió su diagnóstico económico y habló sobre Patricia Bullrich, las PASO, las elecciones de 2027, Vaca Muerta y la Quinta de Olivos.

Javier Milei defendió este domingo el rumbo económico de su Gobierno, negó que la Argentina se encuentre en recesión y cuestionó la forma en que algunos indicadores reflejan la evolución reciente de la actividad. En una entrevista con Luis Majul en La Cornisa, por LN+, el Presidente sostuvo que la economía atraviesa cambios estructurales y afirmó que el país se encamina hacia cuatro años consecutivos de crecimiento.

La entrevista se produjo después de que JP Morgan redujera su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 al 1,5% y proyectara una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre. El segundo trimestre había registrado una caída del PBI del 0,6%, mientras que todavía faltaban los datos oficiales de agosto y septiembre para determinar la evolución completa del tercer trimestre.

Milei cuestionó especialmente las mediciones desestacionalizadas. Según explicó, están construidas sobre el comportamiento histórico de la economía y pueden perder precisión cuando existen modificaciones estructurales.

“Los indicadores están arrojando cualquier cosa”, afirmó.

El Presidente sostuvo además que el país está atravesando una reasignación de recursos y un cambio en las modalidades de consumo. En ese marco, aseguró: “Estamos en niveles máximos de PBI” y “Vamos a lograr cuatro años seguidos de crecimiento”. También afirmó que la Argentina se encuentra en niveles récord de exportaciones.

Milei cuestionó las críticas por la economía

Otro de los ejes de la entrevista fue la interpretación de los datos económicos que vienen mostrando señales diferentes según el indicador observado.

Milei rechazó las críticas de economistas y sostuvo: “No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas”. También afirmó que algunos sectores reciben con satisfacción los datos negativos por el rechazo que tienen hacia su Gobierno.

En relación con el empleo, el Presidente relativizó el aumento de la desocupación y sostuvo que una parte del incremento responde a una mayor cantidad de personas que ingresaron al mercado laboral en búsqueda de trabajo. Según sus declaraciones, durante su gestión se crearon más de 500.000 puestos de trabajo y, si se descuentan los empleos eliminados en el sector público, la cifra ascendería a 600.000.

También aseguró que el Gobierno tiene cubierto el financiamiento del sector público hasta el año próximo y sostuvo que la probabilidad de default que asigna el mercado es “literalmente del 0%”. Estas afirmaciones corresponden al diagnóstico expresado por el Presidente durante la entrevista.

El mensaje de Milei hacia las elecciones de 2027

La conversación con Majul también tuvo un componente político. Milei presentó las próximas elecciones como una instancia central para la continuidad de su programa y afirmó: “Las elecciones son una oportunidad histórica para la Argentina”.

El Presidente dijo tener confianza en los argentinos que, según expresó, “no quieren volver al pasado”. También cuestionó las PASO y sostuvo que “son inmorales, están viciadas”.

En ese contexto, Milei se refirió a Patricia Bullrich, actual jefa del bloque oficialista en el Senado, en medio de las diferencias que la dirigente había expresado públicamente en las últimas semanas.

“Mi relación con Patricia es excelente”, afirmó el Presidente, y agregó: “No la subestimen”. También destacó que Bullrich “conoce la lógica argentina”.

La respuesta a las críticas sobre Vaca Muerta

Otro de los cruces abordados durante la entrevista fue el planteado con Alfonso Prat-Gay, quien había cuestionado el impacto de Vaca Muerta sobre la economía de Neuquén.

Milei respondió recordando la gestión de Prat-Gay como ministro de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri y cuestionó el resultado de aquella política económica.

“Prat-Gay fue el campeón del gradualismo”, sostuvo, antes de cuestionar la evolución del PBI durante ese período. Consultado específicamente por el impacto de Vaca Muerta, respondió: “Sí, derrama”.

Seguridad en Olivos, el papa León XIV y la ONU

La entrevista también incluyó cuestiones vinculadas con la seguridad presidencial. Milei explicó la reorganización de la Quinta de Olivos a partir de lo que definió como filtraciones y sostuvo que la residencia recibió “el tratamiento de una base militar”.

“Tengo algunos enemigos muy pesados acá y en el mundo”, afirmó al referirse a las razones de seguridad que, según explicó, motivaron las medidas adoptadas.

Sobre la próxima visita del papa León XIV, el Presidente rechazó las críticas que atribuyeron un objetivo político al encuentro y afirmó: “Es una estupidez decir que utilizó políticamente al papa”.

Milei también volvió sobre sus críticas a la ONU y a lo que denomina “cultura woke”. Entre otras definiciones, sostuvo que la organización internacional “quiere sembrar terror en el mundo” y que es “inútil”.

Las afirmaciones sobre deportaciones y los “intentos de golpe”

Durante el reportaje, Milei también habló de las dificultades que, según su interpretación, enfrentó su Gobierno. Afirmó que hubo “40 intentos de proyectos” destinados a derrumbar el equilibrio fiscal y calificó como “siete intentos de golpes de Estado” a siete pedidos de juicio político mencionados durante la entrevista.

En materia migratoria, sostuvo: “Los 10 mil terroristas que deportamos el año pasado y este año llevamos deportados 20 mil”. Esa afirmación requiere una precisión: los datos oficiales citados por la fuente consultada contabilizan más de 20.000 extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos desde febrero de 2026, pero esa categoría no equivale a 20.000 personas deportadas por terrorismo.

La entrevista dejó así varios ejes abiertos: la discusión sobre la evolución de la actividad económica, la interpretación de los indicadores, la relación del oficialismo con Patricia Bullrich y las definiciones de Milei sobre las elecciones de 2027, además de sus respuestas sobre seguridad, política exterior y migración.