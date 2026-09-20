Tigre capacitó a escuelas por el fenómeno de El Niño y reforzó la prevención ante eventos climáticos

Defensa Civil realizó una capacitación en el Colegio Don Orione dirigida a representantes de escuelas privadas de Tigre. También se desarrollaron encuentros en establecimientos públicos.

El Municipio de Tigre, a través de Defensa Civil, capacitó a representantes de escuelas privadas del distrito sobre prevención y preparación frente a posibles eventos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

La jornada se realizó en el Colegio Don Orione, ubicado en el centro de Tigre, donde se explicaron las características del fenómeno y las situaciones climáticas que puede generar. También se brindaron recomendaciones para actuar ante eventuales emergencias.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, señaló que la capacitación también alcanzó a establecimientos públicos.

“Estas capacitaciones también se desarrollaron en escuelas públicas del distrito, ya que nos parece importante que todas las instituciones educativas formen parte de nuestro plan de emergencia, conozcan cómo proceder ante estas situaciones y puedan seguir los canales oficiales de información. A su vez, buscamos que estos conocimientos puedan llegar a toda la comunidad y a las familias”, destacó.

Durante el encuentro, los representantes de las instituciones pudieron realizar consultas y despejar dudas sobre las pautas de prevención y las formas de actuación ante posibles emergencias. La intención fue que esa información pueda luego ser transmitida a las respectivas comunidades educativas.

La actividad se incorporó a las acciones impulsadas por el Municipio para fortalecer la prevención y acompañar a las escuelas del distrito en la preparación frente a diferentes situaciones de emergencia.