San Fernando reunió a más de 3.000 adultos mayores por el Día del Jubilado

El festejo organizado por el Municipio reunió a vecinos y vecinas de centros de jubilados, clubes y Polideportivos municipales. Juan Andreotti destacó el aporte de las generaciones mayores y llamó a recuperar los valores comunitarios.

Más de 3.000 adultos mayores participaron del festejo por el Día del Jubilado organizado por el Municipio de San Fernando. La celebración reunió a vecinos y vecinas que concurren a Polideportivos, centros y clubes del distrito, con música en vivo y la conducción de Alejandro Beltzer y Marcela Baños.

Durante la jornada, el intendente Juan Andreotti compartió el encuentro y puso el foco en el reconocimiento a quienes, según expresó, contribuyeron a construir la ciudad y el país.

“Quiero agradecerles, su cariño es inmenso y lo siento en cada abrazo y saludo. Se los transmito a todo el equipo, porque es producto del esfuerzo de un montón de gente que trabaja todos los días por un San Fernando más lindo”, señaló.

En ese sentido, el jefe comunal también destacó el trabajo de los empleados municipales y el aporte de la comunidad: “Es un equipo enorme, los municipales junto a toda la comunidad que se esfuerza pagando sus tasas para que podamos brindar más servicios. Ustedes han hecho mucho para que tengamos esta ciudad tan linda”.

La celebración tuvo la participación de los conjuntos musicales Temazo y Tambó-Tambó, además de la conducción de Beltzer y Baños.

El mensaje de Andreotti sobre Argentina

En otro tramo de su discurso, Andreotti cuestionó la idea de que el país acumula “100 años de fracasos” y planteó una mirada centrada en el reconocimiento al esfuerzo de las generaciones anteriores.

“Muchas veces escuchamos decir que Argentina tiene 100 años de fracasos y no es cierto. Es faltarle el valor al esfuerzo de todos aquellos que nos precedieron”, afirmó.

El intendente sostuvo que todavía quedan cuestiones pendientes y que esa tarea corresponde a las nuevas generaciones: “Seguramente en este país hermoso faltan muchísimas cosas por hacer, pero eso será responsabilidad de nosotros, de los más jóvenes, de los que vienen. Siempre prefiero mirar, agradecer por lo que se hizo y trabajar por lo que falta”.

Luego vinculó esa reflexión con el momento actual y llamó a recuperar la convivencia comunitaria.

“Creo que Argentina está en un proceso difícil, el mundo está en un momento muy difícil. Vibra en el egoísmo, en el sálvese quien pueda. Y creo que tenemos que volver a construir los valores, a pensar en comunidad, a vivir con más empatía, a mirar al otro, a cuidar a aquellos que hicieron mucho más esfuerzo”, expresó.

Finalmente, Andreotti planteó la necesidad de prestar especial atención a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

“Tenemos que construir esa sociedad que cuide a aquel que es un poquito más débil, al que tiene alguna discapacidad y no mirar para el costado y salvarse solo, porque en definitiva nadie se salva, que vuelve a mirar con respeto, a hablar con el corazón, a ayudarse y a trabajar para que en comunidad tengamos un mejor lugar para vivir”, sostuvo.

Y agregó: “No hay manera de que resultado sea bueno si las intenciones son malas. Si vivimos y trabajamos desde el odio, si faltamos al respeto, si vivimos con resentimiento y bajamos un mensaje a la comunidad de venganza y de odio, no nos van a encontrar nunca de ese lado”.

El reconocimiento a los adultos mayores

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, también destacó el sentido de la celebración y el vínculo con los adultos mayores.

“Esta es una fiesta que nos llena de alegría, compartir con todos los adultos mayores su día tan especial, donde recibimos su cariño, su alegría. Es poder agasajar a los abuelos que tanto han hecho para construir este municipio y este país que tanto queremos”, expresó.

La funcionaria sostuvo además que se trata de una de las celebraciones destacadas del distrito: “Qué mejor que siempre estar honrando a nuestros mayores. Es una de las fiestas más lindas que tenemos en el distrito y estamos muy orgullosos de poder compartir con todos ellos”.

Por su parte, el secretario de Deporte, Carlos Traverso, resaltó la participación de los más de 3.000 vecinos y vecinas.

“Fue un día muy lindo, un año más festejando el Día del Jubilado y Jubilada, con más de 3.000 adultos mayores disfrutando de un show espectacular, hablando uno por uno con cada uno de los vecinos y vecinas”, señaló.

Traverso agregó: “Eso es lo que nosotros venimos haciendo hace muchísimos años y estando con ellos siempre al lado, disfrutando porque ellos se lo merecen. Tenemos este San Fernando y este país gracias al sacrificio que han hecho durante tantos años”.

También participaron del encuentro secretarios y funcionarios municipales, concejales locales y miembros del Consejo Escolar.