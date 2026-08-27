Tigre organizó su primer torneo interescolar de ajedrez con más de 300 alumnos

El certamen reunió a alumnos de escuelas primarias y secundarias en el Microestadio de la UTN de General Pacheco. Julio Zamora destacó el alcance de la Escuela Municipal de Ajedrez, que reúne a más de 13.000 jugadores.

Más de 300 estudiantes de escuelas primarias y secundarias participaron del primer torneo interescolar de ajedrez organizado por el Municipio de Tigre, una competencia que reunió a alumnos que forman parte de los talleres de la Escuela Municipal de Ajedrez.

El certamen se desarrolló en el Microestadio de la UTN de General Pacheco y contó con la presencia del intendente Julio Zamora, quien acompañó la jornada junto a familiares de los chicos y adolescentes que participaron.

“Es el primer campeonato interescolar por equipos, con la participación de escuelas primarias y secundarias. Estamos muy contentos de que el ajedrez emerja en Tigre como una disciplina que está en cada uno de los barrios. Más de 13.000 niños, jóvenes y adultos juegan a través de nuestra escuela municipal y eso es motivo de orgullo para toda la comunidad”, afirmó Zamora.

La competencia estuvo conformada por cinco rondas y tuvo además un sorteo destinado a todos los jugadores.

Una escuela municipal con presencia en las escuelas

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó la participación de estudiantes provenientes de distintos establecimientos del distrito y el rol de los talleres que reciben durante el año.

“Con mucha alegría estamos viviendo este primer torneo repleto de jóvenes de las distintas escuelas de nuestro Municipio que reciben a diario el taller de ajedrez. Tigre tiene la primera escuela municipal y que está presente en todas las primarias y en varias secundarias. Nuestra intención además es que puedan hacer amistades, conocerse y crear comunidad”, señaló.

La Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre fue creada en 2021 por iniciativa de Julio Zamora y ofrece talleres libres y gratuitos. Actualmente, sus actividades alcanzan a alumnos de escuelas públicas, bibliotecas, polideportivos y clubes de barrio, con más de 25 profesores a cargo de las clases.

La participación de las escuelas

El director de la Escuela Municipal de Ajedrez, Luis Antón, detalló el alcance de la iniciativa dentro del sistema educativo local.

“Están representadas las 56 escuelas primarias de Tigre, más cuatro de gestión privada, y más de 30 secundarias. La escuela municipal funciona hace 5 años por un decreto del intendente Julio Zamora y brinda clases todas las semanas. Desconozco otra entidad que tenga esa capacidad de llegada en la disciplina”, sostuvo.

El torneo permitió así reunir en una misma jornada a estudiantes de distintos establecimientos que participan de los talleres municipales de ajedrez, en una propuesta que combinó la competencia deportiva con el encuentro entre alumnos y familias.