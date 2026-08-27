Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 en 2027: las cinco razones de Alpine

Franco Colapinto continuará en Alpine durante 2027 después de una temporada en la que sumó 19 puntos y mostró una importante evolución respecto de su complicado 2025.

Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 durante 2027 con Alpine, luego de una temporada en la que consiguió revertir buena parte de las dificultades que había atravesado en 2025. Con 19 puntos después de 12 Grandes Premios, el piloto argentino se convirtió en uno de los protagonistas del crecimiento de la escudería, que ocupa el sexto lugar del Campeonato de Constructores.

La continuidad representa además su segunda temporada completa consecutiva en la máxima categoría del automovilismo. A los 23 años, Colapinto afrontará 2027 con una experiencia considerablemente mayor y con margen para seguir evolucionando.

Los puntos que consiguió en 2026

Uno de los argumentos centrales para explicar su continuidad son los 19 puntos obtenidos durante las primeras 12 fechas de la temporada. Esa cosecha fue determinante para que Alpine pudiera ubicarse sexta en el campeonato de constructores.

El rendimiento supone un cambio importante respecto de 2025, cuando Colapinto no consiguió sumar unidades en los 18 Grandes Premios que disputó.

Un ritmo de carrera que se destaca

Aunque todavía no consiguió trasladar ese rendimiento de manera consistente a las sesiones de clasificación, Colapinto mostró un fuerte ritmo durante las carreras.

El argentino se encuentra entre los pilotos que más se destacan en ese aspecto y viene protagonizando varios adelantamientos por competencia, una característica que se convirtió en uno de sus principales argumentos dentro de Alpine.

La convivencia con Pierre Gasly

Otro elemento valorado por la escudería es la relación que Colapinto mantiene con Pierre Gasly, su compañero de equipo.

El argentino asumió sin conflictos el papel que actualmente ocupa dentro de Alpine como segundo piloto y mantiene una buena relación con el francés. Para el equipo, esa convivencia representa un factor importante para sostener la estabilidad interna.

El cambio después de los accidentes

Colapinto también consiguió dejar atrás una de las principales críticas que había recibido entre finales de 2024 y comienzos de 2025, cuando la sucesión de accidentes derivó en el apodo de “Chocapinto”.

Desde entonces, su evolución en este aspecto fue significativa. De acuerdo con el balance de esta temporada, el piloto argentino acumula 29 carreras consecutivas iniciadas sin abandonar, una estadística que refleja el cambio respecto de aquella etapa.

Los 23 años y el margen para crecer

La edad también juega a favor de Colapinto. Con apenas 23 años, el argentino todavía se encuentra en una etapa temprana de su carrera en la Fórmula 1, pero ya cuenta con experiencia suficiente para afrontar una nueva temporada en la categoría.

Para Alpine, esa combinación entre juventud, experiencia adquirida y evolución durante 2026 abre la posibilidad de seguir desarrollando un proyecto con Colapinto como protagonista y aspirar a pelear por objetivos mayores en el futuro.