Tigre: el COT interceptó un auto con cuatro personas y secuestró una réplica de arma y drogas

Una denuncia realizada mediante Alerta Tigre Global permitió localizar el vehículo en el centro de Tigre. Durante el procedimiento se secuestraron una réplica de arma de fuego, estupefacientes y elementos para fraccionar droga.

Una alerta realizada por un vecino a través del sistema Alerta Tigre Global permitió que agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires interceptaran un automóvil en el centro de Tigre. En el vehículo viajaban cuatro personas y durante el procedimiento se secuestraron una réplica de arma de fuego, estupefacientes y elementos utilizados para fraccionar droga.

El operativo se inició durante la madrugada, cuando desde la central de monitoreo detectaron el rodado luego del aviso sobre movimientos sospechosos. Los operadores siguieron su recorrido hasta que el vehículo fue interceptado en el cruce de Saavedra y Alvear.

Una vez detenido, los agentes identificaron a los cuatro ocupantes y requisaron el automóvil. Según la información oficial, encontraron una réplica de arma de fuego, estupefacientes presuntamente preparados para su comercialización y elementos destinados al fraccionamiento.

Las cuatro personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Video de la detención