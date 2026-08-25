Tigre: el Hospital Materno Infantil recibió una distinción del Ministerio de Salud de la Nación

El Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó recibió del Ministerio de Salud de la Nación la distinción de “Establecimiento de salud Comprometido con la Calidad”, luego de una evaluación de sus prácticas de atención.

El Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó, ubicado en el centro de Tigre, fue distinguido por el Ministerio de Salud de la Nación como “Establecimiento de salud Comprometido con la Calidad”, luego de una evaluación de sus prácticas para la mejora de los servicios sanitarios.

La distinción acredita al nosocomio como un establecimiento que trabaja en la mejora continua de la atención médica y que cuenta con servicios de alto nivel sanitario para la comunidad.

Una evaluación sobre las prácticas de calidad

El reconocimiento surgió a partir de una autoevaluación de “Buenas Prácticas para la Mejora de la Calidad en los Servicios de Salud”. Ese proceso permitió destacar el trabajo desarrollado por el hospital en materia de calidad y seguridad de la atención.

La directora médica de Pediatría, doctora Paola Fresco Zens, señaló que la distinción alcanza al conjunto del equipo de salud y al intendente Julio Zamora.

“Este diploma es mucho más que un reconocimiento: representa el compromiso de todo el equipo y del intendente Julio Zamora con la mejora continua, la calidad y la seguridad en la atención de nuestros pacientes. Refleja el trabajo que día a día realizamos para fortalecer nuestros procesos y brindar una atención cada vez más segura y de calidad”.

Un hospital con 140 camas de internación

El Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó cuenta con 140 camas de internación distribuidas entre maternidad, neonatología, primera y segunda infancia, terapia intermedia, observación y otras áreas.

Además, dispone de quirófanos completamente equipados con elementos de última tecnología y salas de parto respetado (TPR).

La distinción se da en un contexto en el que el Municipio de Tigre continúa invirtiendo un presupuesto histórico en materia de salud pública. El hospital es presentado como un referente a nivel regional.