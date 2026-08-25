El HCD de Tigre aprobó por unanimidad pedir turnos digitales para los centros de salud

El proyecto había sido presentado en febrero por la concejal Milagros Rodríguez y quedó incorporado al expediente HCD 31/2026. El Concejo lo aprobó por unanimidad y ahora el Ejecutivo municipal deberá evaluar si avanza con su implementación.

El Concejo Deliberante de Tigre aprobó por unanimidad un proyecto para solicitar la implementación de un sistema de turnos digitales en los centros de salud municipales. La iniciativa había sido presentada en febrero por la concejal Milagros Rodríguez, recibió el acompañamiento de los concejales oficialistas y quedó incorporada al expediente HCD 31/2026.

La aprobación representa un pedido del cuerpo deliberativo al Ejecutivo municipal, pero no significa que los turnos digitales hayan sido implementados. A partir de ahora, será el Municipio de Tigre el que deberá evaluar la propuesta y definir si avanza con su aplicación, bajo qué modalidad y con qué características.

El proyecto fue tratado previamente en comisión, donde contó con el respaldo del bloque oficialista. Desde ese espacio señalaron que acompañaron la iniciativa por considerar que se trata de una propuesta favorable para los vecinos.

“Nosotros siempre estamos todos de acuerdo con todo lo que favorezca a la comunidad”, expresaron desde el bloque.

El problema de las filas durante la madrugada

La discusión estuvo atravesada por los reclamos de vecinos que deben concurrir durante la madrugada a los centros de salud para conseguir atención.

Durante la sesión, el concejal Sebastián Rovira volvió a plantear el problema de las filas de madrugada, una situación que ya había expuesto durante la campaña electoral del año pasado. La semana pasada, el edil había recorrido nuevamente centros de salud durante la madrugada y difundido registros de las esperas, al sostener que la situación continuaba.

“Nos preocupa mucho más la madre que tiene que levantar a su hijo a las 2 de la mañana para ir a hacer fila”, sostuvo.

También hizo referencia a jubilados y trabajadores que deben permanecer durante horas en el exterior o resignar parte de su jornada laboral para conseguir un turno.

Rovira planteó además una alternativa mientras se analiza una eventual digitalización: “¿Por qué no pueden, a medida que la gente va llegando, hacerla pasar al centro de salud para que no pase frío y pueda usar el baño?”.

El planteo puso el foco en las condiciones de espera asociadas al actual mecanismo de acceso a los turnos.

La mirada del oficialismo durante el debate

El proyecto también generó un intercambio en el recinto. El concejal oficialista y médico Denis Rafar cuestionó que la discusión sobre los turnos derivara en una crítica general al sistema de salud municipal y defendió las políticas sanitarias desarrolladas por Tigre.

Rafar recordó la experiencia del sistema TTT y planteó reparos sobre algunas de las dificultades que pueden aparecer con las herramientas digitales.

“Hay cosas que en la teoría funcionan muy bien. En su momento, cuando se hizo el TTT, que sigue funcionando, la tasa de ausentismo es del 30% y hay gente que saca turnos para todo el mundo”, afirmó.

Durante su intervención también destacó la respuesta sanitaria durante la pandemia: “Cuando estuvo la pandemia hasta el último tigrense tuvo su cama”.

El concejal enumeró además obras y servicios vinculados con la atención sanitaria municipal y preguntó: “¿De qué salud estamos hablando si se hicieron tres HDI? ¿De qué salud estamos hablando en Tigre si escuchamos a los discapacitados y los ayudamos y les brindamos los recursos del Estado?”.

Y agregó: “¿No estamos haciendo ahora un hospital central municipal? Entonces, por favor, les pido respeto”.

Sin embargo, Rafar también reconoció que existen aspectos del sistema que deben mejorarse.

“Sabemos realmente que hay que hacer la cola a la mañana, vamos a tratar de mejorar algunas situaciones. Pero no hablemos de la salud de Tigre como si estuviéramos en otro sector de la República Argentina porque este es su municipio modelo”, sostuvo.

El próximo paso depende del Ejecutivo

Con la aprobación del expediente, el Concejo Deliberante dejó formalizado su pedido para avanzar con una alternativa digital para la gestión de turnos.

Ahora la definición pasa al Ejecutivo municipal. La resolución aprobada por el HCD no establece por sí misma la puesta en funcionamiento de una aplicación ni modifica el sistema actual de atención.

El Municipio deberá analizar la propuesta y determinar si resulta viable avanzar con un sistema digital, cuáles serían sus características y cómo se implementaría.

Por ahora, el resultado concreto de la sesión es la aprobación unánime del pedido. La eventual modificación del sistema de turnos todavía depende de una decisión del Ejecutivo municipal.