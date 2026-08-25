Acceso Norte: obras en una rotonda clave de Campana y cómo será el tránsito durante los trabajos

Autopistas del Sol comenzará este martes 25 de agosto la reconstrucción de 35 losas de hormigón en el kilómetro 73 del Ramal Campana. Los trabajos se extenderán hasta septiembre y mantendrán al menos un carril habilitado.

Autopistas del Sol iniciará este martes 25 de agosto una obra de repavimentación en el kilómetro 73 del Ramal Campana, en la rotonda que conecta la avenida 6 de Julio con la Colectora Sur. La intervención se realizará por etapas y mantendrá siempre al menos un carril habilitado.

La zona se encuentra próxima a los barrios Municipal, Lubo, Héroes de Malvinas, Romano y Dallera, por lo que la planificación contempla medidas para reducir el impacto sobre la circulación.

Antes del comienzo de los trabajos principales se instalará cartelería preventiva, señalización vial y se prepararán los desvíos. También se acondicionará un paso por el interior de la plazoleta Ariel Silva para facilitar el giro en la rotonda.

La empresa prevé completar la intervención entre el 14 y el 24 de septiembre. Por el volumen de camiones y colectivos que circulan habitualmente por el sector, Autopistas del Sol coordinará con la Dirección de Tránsito del Municipio de Campana el apoyo operativo durante los momentos de mayor circulación.

Qué trabajos se realizarán

La obra contempla la reconstrucción de unos 740 metros cuadrados de pavimento de hormigón, correspondientes a 35 losas distribuidas en tres sectores.

El procedimiento incluirá la demolición del pavimento existente, el retiro del material, la preparación de la subrasante, la construcción de las nuevas losas y el tomado de juntas.

Además, se instalarán defensas de hormigón tipo New Jersey para proteger dos columnas de iluminación de 11 metros que no pueden ser retiradas.

Para acelerar la reapertura de los sectores intervenidos se utilizará hormigón de tecnología rápida, conocido como fast track. Según lo informado, este material permite alcanzar la resistencia necesaria para habilitar nuevamente el tránsito aproximadamente 72 horas después de su colocación.

Durante el desarrollo de la obra, Autopistas del Sol informará sobre los avances y las modificaciones de circulación a través de su cuenta oficial de X, @ausol_ar.