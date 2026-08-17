Persecución en Floresta: cuatro sospechosos y un policía resultaron heridos tras un choque

El episodio comenzó en Flores, donde los sospechosos habrían intentado robar en un edificio de avenida Nazca. Tras la persecución, chocaron contra un patrullero y fueron detenidos.

Cuatro sospechosos y un efectivo de la Policía de la Ciudad resultaron heridos luego de que el automóvil en el que escapaban chocara de frente contra un patrullero durante una persecución que terminó en Floresta. Los cuatro hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento comenzó en Flores, donde los sospechosos habrían intentado robar en un edificio ubicado sobre la avenida Nazca. Vecinos que advirtieron la situación dieron aviso al 911.

Al llegar al lugar, efectivos de las comisarías 10 y 11 observaron cómo los cuatro hombres subían rápidamente a un Peugeot 208 gris para escapar. A partir de ese momento se desplegó un operativo cerrojo.

La persecución terminó en el cruce de Bahía Blanca y Magariños Cervantes, en Floresta, cuando el vehículo particular impactó de frente contra un móvil policial.

Tras el choque, los cuatro sospechosos —de 22, 23, 30 y 31 años— abandonaron el automóvil e intentaron continuar la fuga a pie, pero fueron detenidos por los policías.

Qué secuestraron durante el procedimiento

En el operativo fueron secuestrados el Peugeot 208, 2.200 dólares, tres celulares, dos manojos de llaves, un par de guantes de neoprene, un par de guantes de polar negro, cinco guantes de látex negros y un control con alarma.

Según la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, el sospechoso de 22 años registra dos causas por robo, correspondientes a 2022 y 2025.

El detenido de 30 años tiene antecedentes por lesiones leves, de 2021, y por tenencia de arma de fuego de uso civil. En tanto, el hombre de 31 años registra dos causas por robo por escalamiento y robo en poblado y en banda, ambas de 2023.

Como consecuencia de la colisión, los cuatro sospechosos fueron trasladados al Hospital Álvarez, mientras que el efectivo policial herido fue llevado al Hospital Vélez Sarsfield.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo de Darío Bonnano, que dispuso la detención de los cuatro involucrados.