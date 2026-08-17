Incendio en una central eléctrica dejó sin luz a varios barrios de La Plata: qué informó EDELAP

Un incendio ocurrido durante la madrugada en la Subestación Tolosa afectó el suministro eléctrico en sectores del casco urbano y varios barrios de La Plata. EDELAP desplegó personal técnico y grupos electrógenos para avanzar con la reposición.

Un incendio ocurrido durante la madrugada en la Subestación Tolosa dejó afectado el suministro eléctrico en distintos sectores de La Plata y obligó a desplegar un operativo para avanzar con la reposición del servicio.

El episodio se produjo a las 2:30 de este lunes feriado en una instalación ubicada sobre calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. De acuerdo con EDELAP, las causas del incendio todavía se encuentran bajo investigación.

El foco fue controlado mediante un operativo conjunto entre Bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de la empresa. Como medida preventiva, además, fueron evacuados vecinos de inmuebles ubicados en las inmediaciones de la instalación.

Qué zonas permanecen afectadas

Según informó EDELAP, el corte alcanza sectores del casco urbano de La Plata y los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

La empresa indicó que comenzó a trabajar sobre la configuración de su red con el objetivo de recuperar el suministro. Dentro de las prioridades se encuentran los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud.

Para el resto de los usuarios afectados se puso en marcha un esquema de reposición paulatina, que contempla el despliegue de personal técnico y grupos electrógenos.

“EDELAP ha dispuesto todos sus recursos técnicos y operativos, y su personal continuará trabajando de manera ininterrumpida para avanzar en la normalización del servicio”, señaló la empresa.

Por el momento, EDELAP no informó un horario para el restablecimiento total del suministro eléctrico en todos los hogares afectados. La compañía pidió disculpas por los inconvenientes y señaló que comunicará la evolución del operativo a través de sus canales oficiales.