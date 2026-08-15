San Isidro prepara un gran desfile para homenajear a San Martín: cuándo y dónde será

El desfile se realizará este lunes 17 de agosto desde las 10 en la avenida Márquez y Santa Fe. Participarán escuelas, clubes, centros de jubilados, fuerzas armadas y de seguridad, Bomberos Voluntarios, veteranos de Malvinas y otras instituciones del distrito.

San Isidro realizará este lunes 17 de agosto un desfile cívico-militar para homenajear al General José de San Martín, al cumplirse 176 años de la muerte del Libertador. La actividad comenzará a las 10 en la avenida Márquez y Santa Fe y reunirá a instituciones civiles del distrito junto con integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

La jornada tendrá como protagonistas a escuelas, clubes, centros de jubilados y otras organizaciones de la comunidad. También participarán niños de jardines de infantes, adultos mayores y trabajadores de la salud pública municipal.

A la propuesta se sumarán efectivos y representantes del Ejército, la Policía Federal, la Policía Bonaerense y la Prefectura Naval, además de los Bomberos Voluntarios de San Isidro y veteranos de Malvinas.

El desfile también contará con bandas militares y una participación que incluirá hombres, mujeres y vehículos militares y clásicos.

La actividad se desarrollará sobre la avenida Márquez y, debido al movimiento previsto durante el homenaje, se implementarán desvíos de tránsito programados para garantizar el orden y la seguridad.

En caso de lluvia se pasa al domingo 23 de agosto en el mismo horario