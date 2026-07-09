San Fernando conmemoró el Día de la Independencia con un acto cívico y espectáculos culturales

El Municipio de San Fernando reunió a vecinos, escuelas e instituciones en el Polideportivo N°1 para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia con espectáculos artísticos y actividades tradicionales.

San Fernando conmemoró el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina con un acto cívico realizado en el Polideportivo N°1, donde participaron autoridades municipales, instituciones educativas, representantes de organizaciones locales y cientos de vecinos que compartieron una jornada con propuestas culturales y actividades tradicionales.

La celebración reunió a abanderados de distintas escuelas del distrito y contó con la participación de funcionarios municipales, en un encuentro que puso el foco en la conmemoración de la fecha patria y en la participación de la comunidad.

Durante la actividad, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, destacó el valor de la unidad y el compromiso cotidiano para fortalecer al país.

"Fue un hermoso Día Patrio, especial. La independencia de nuestro país se defiende todos los días con buenas acciones, siendo buenas personas y pensando en el otro; sabiendo que nadie se salva solo. Es un momento en el que todos los argentinos tenemos que estar unidos, pensando en el bien común de toda nuestra patria".

Artistas locales y tradiciones para celebrar la fecha patria

La propuesta cultural estuvo a cargo de los ballets sanfernandinos El Ceibal, DanzArte y La Popular, que ofrecieron presentaciones de música y danzas folklóricas durante el desarrollo del acto.

Como cierre de la jornada, las familias que participaron fueron invitadas a compartir una tradicional chocolatada acompañada por pastelitos, en un encuentro que completó la celebración del Día de la Independencia en el distrito.