edición 8165 - visitas hoy 52092

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Fernando

San Fernando conmemoró el Día de la Independencia con un acto cívico y espectáculos culturales

San Fernando conmemoró el Día de la Independencia con un acto cívico y espectáculos culturalesSan Fernando conmemoró el Día de la Independencia con un acto cívico y espectáculos culturales
El Municipio de San Fernando reunió a vecinos, escuelas e instituciones en el Polideportivo N°1 para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia con espectáculos artísticos y actividades tradicionales.

San Fernando conmemoró el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina con un acto cívico realizado en el Polideportivo N°1, donde participaron autoridades municipales, instituciones educativas, representantes de organizaciones locales y cientos de vecinos que compartieron una jornada con propuestas culturales y actividades tradicionales.


La celebración reunió a abanderados de distintas escuelas del distrito y contó con la participación de funcionarios municipales, en un encuentro que puso el foco en la conmemoración de la fecha patria y en la participación de la comunidad.


Durante la actividad, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, destacó el valor de la unidad y el compromiso cotidiano para fortalecer al país.


"Fue un hermoso Día Patrio, especial. La independencia de nuestro país se defiende todos los días con buenas acciones, siendo buenas personas y pensando en el otro; sabiendo que nadie se salva solo. Es un momento en el que todos los argentinos tenemos que estar unidos, pensando en el bien común de toda nuestra patria".


Artistas locales y tradiciones para celebrar la fecha patria


La propuesta cultural estuvo a cargo de los ballets sanfernandinos El Ceibal, DanzArte y La Popular, que ofrecieron presentaciones de música y danzas folklóricas durante el desarrollo del acto.


Como cierre de la jornada, las familias que participaron fueron invitadas a compartir una tradicional chocolatada acompañada por pastelitos, en un encuentro que completó la celebración del Día de la Independencia en el distrito.

Últimas Noticias

Vacaciones de invierno en Tigre: más de 70 actividades gratuitas con teatro, cine y espectáculos para toda la familia
Vacaciones de invierno en Tigre: más de 70 actividades gratuitas con teatro, cine y espectáculos para toda la familia
Vicente López conmemoró el 9 de Julio y los 110 años de la piedra fundamental de la Torre Ader
Vicente López conmemoró el 9 de Julio y los 110 años de la piedra fundamental de la Torre Ader
Detuvieron al abogado acusado de provocar el choque fatal en la Panamericana
Detuvieron al abogado acusado de provocar el choque fatal en la Panamericana
Edicto: Transferencia de fondo de comercio

AMIRLE S.R.L. CUIT 30-71242297-8, transfiere el fondo de comercio, PARRILLA, RESTAURANTE - PIZZERIA (Expediente de habilitación 4112-6.348/2008) con domicilio comercial en la calle Sarmiento Nro. 49, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a la sociedad ISLA IRAOLA S.R.L. CUIT. 30-71943628-1.

Julio Zamora y Jorge Jofré acordaron una agenda conjunta de innovación y turismo entre Tigre y Formosa
Julio Zamora y Jorge Jofré acordaron una agenda conjunta de innovación y turismo entre Tigre y Formosa
Provincia de Buenos Aires acordó un aumento salarial del 7% para docentes y estatales
Provincia de Buenos Aires acordó un aumento salarial del 7% para docentes y estatales