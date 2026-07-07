Canestrari Hermanos inauguró una nueva planta en Tigre para ampliar su producción de embarcaciones

La histórica empresa Canestrari Hermanos inauguró una nueva planta industrial en Tigre destinada al ensamblado y terminación de embarcaciones. Julio Zamora participó del acto y destacó la inversión como un impulso para la producción y el empleo local.

Canestrari Hermanos, una de las empresas con mayor trayectoria de la industria náutica argentina, inauguró una nueva planta de producción en Tigre, destinada al ensamblado y la terminación final de embarcaciones. El intendente Julio Zamora participó de la apertura de las instalaciones y destacó la inversión realizada por la firma, que permitirá optimizar su proceso productivo y fortalecer la actividad industrial del distrito.

Durante la recorrida, las autoridades de la empresa presentaron el funcionamiento del nuevo establecimiento, donde se concentrarán las tareas de armado integral y acabado final de las lanchas como parte de una reorganización de la producción.

Julio Zamora afirmó: "Es una enorme satisfacción ver cómo empresas con una trayectoria tan importante como Canestrari continúan invirtiendo y creciendo en Tigre. Esto significa más desarrollo, más trabajo y un fuerte compromiso con la producción local. Desde el Municipio seguiremos acompañando a quienes eligen apostar por el distrito y generar nuevas oportunidades para nuestros vecinos".

La reorganización de la producción contempla que la planta original quede dedicada a la fabricación de piezas de plástico, incluyendo los procesos de pintura y las tareas que generan mayor cantidad de polvo. Una vez finalizados esos trabajos, los cascos y las cubiertas son trasladados a la nueva planta, donde se realiza el ensamble completo de las embarcaciones y la preparación para su entrega a los clientes.

El secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, sostuvo: "Es muy importante que empresas que ya están radicadas en el Municipio sigan confiando e invirtiendo en el distrito, porque eso genera desarrollo, empleo y todo lo virtuoso que implica fortalecer la producción local. Además, hablamos de una marca líder en el sector, que fabrica lanchas de primer nivel, y de una planta modelo que le permitirá a la empresa seguir creciendo y avanzando".

En las nuevas instalaciones se llevan adelante la colocación del tapizado, los parabrisas y el motor de las embarcaciones, además de las tareas de pulido y las terminaciones finales. Según explicaron, disponer de un espacio exclusivo para esta etapa mejora las condiciones de trabajo y permite alcanzar un mayor nivel de calidad antes de la entrega de cada unidad.

Por su parte, el director ejecutivo de Canestrari Hermanos, Daniel Canestrari, señaló: "Nosotros ya estábamos cerca de esta zona y conseguimos esta propiedad para dividir la fabricación. Acá quisimos tener un espacio más limpio y con mayor proyección para realizar la terminación final de las lanchas. Canestrari nació en Tigre y para nosotros era importante seguir desarrollando la fabricación en el distrito. Contamos con el acompañamiento del Municipio, que confió en nuestro proyecto y nos permitió avanzar".

Más de ocho décadas de historia en la industria náutica

Canestrari Hermanos S.A. fue fundada en 1945 y tiene sus orígenes en el trabajo de los hermanos Ernesto y José Canestrari, quienes comenzaron fabricando y reparando embarcaciones de madera bajo el nombre de Astilleros El Timón, luego de adquirir experiencia junto a su padre y en distintos astilleros de Tigre y San Fernando.

Con el paso de los años, la empresa se consolidó como una de las principales referentes de la industria náutica argentina, manteniendo su desarrollo productivo en el distrito donde nació.