Alerta amarilla por frío extremo en el AMBA: el SMN advirtió por el impacto de la ola polar

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por temperaturas extremas de nivel amarillo en el Área Metropolitana de Buenos Aires y otras provincias. El ingreso de una intensa masa de aire polar mantendrá registros muy bajos y obliga a reforzar los cuidados, especialmente entre la población de riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío que alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a una amplia franja del centro del país. El organismo advirtió que las bajas temperaturas pueden generar efectos leves a moderados sobre la salud y recomendó extremar las medidas de prevención, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Según el sistema de alertas del SMN, el nivel amarillo indica que las condiciones meteorológicas pueden resultar peligrosas para la salud, sobre todo para niños, niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

El viernes podría ser el día más frío del año

La advertencia coincide con el ingreso de una intensa masa de aire polar que provocará un marcado descenso térmico en la región metropolitana.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el viernes se perfila como el día más frío del año, con temperaturas cercanas a 0°C en la Ciudad de Buenos Aires y registros bajo cero en varias localidades del conurbano, especialmente en la zona sur.

Además, se espera tiempo estable, sin lluvias y con heladas durante las primeras horas de la jornada.

La alerta también alcanza a otras provincias

El mapa de temperaturas extremas difundido por el SMN muestra que la alerta amarilla también comprende gran parte de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y otras provincias del centro del país.

En contraste, gran parte del norte argentino permanece bajo nivel verde, lo que significa que no se prevén efectos significativos sobre la salud por las temperaturas pronosticadas.

Hasta el momento, el organismo no emitió alertas naranjas ni rojas por frío extremo, categorías reservadas para situaciones de mayor riesgo sanitario.

Recomendaciones del SMN para enfrentar las bajas temperaturas

Ante la persistencia del frío, el organismo recomienda: