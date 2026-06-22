Lionel Messi rompe récords históricos en Mundiales: goles, partidos y victorias según Guinness World Records

El futbolista argentino Lionel Messi volvió a ser destacado por Guinness World Records tras su actuación en el Mundial 2026, donde amplió su dominio como máximo goleador histórico, además de liderar registros en partidos disputados, victorias y minutos jugados en la máxima cita del fútbol.

El futbolista argentino Lionel Messi fue nuevamente destacado por Guinness World Records, que subrayó su condición de máximo referente histórico de los Mundiales tras ampliar su lista de récords en la edición 2026, donde alcanzó nuevas marcas en goles, partidos, victorias y minutos jugados.

Según la organización, tras su doblete ante Austria en el Mundial 2026, el capitán de la Selección Argentina se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 18 tantos, superando registros que hasta ahora compartía o disputaba con otras figuras históricas del certamen.

En paralelo, Messi también sostiene el récord de partidos disputados en Mundiales. De acuerdo con la información difundida, acumula 28 encuentros, cifra que continúa en aumento en lo que representa su sexta participación en la máxima competencia del fútbol.

El rosarino además encabeza el registro de victorias mundialistas, con 18 triunfos con la Selección Argentina, superando a otras leyendas que han pasado por la historia del torneo. A esto se suma otro dato relevante: los minutos en cancha, donde figura con 2.489 minutos jugados a lo largo de sus participaciones mundialistas, según la misma fuente.

En otra de las actualizaciones estadísticas vinculadas a su trayectoria, también se menciona que Messi acumula 2.394 minutos en cancha y 27 partidos disputados, en un registro histórico que refleja la extensión de su carrera en el máximo nivel competitivo.

Desde sus redes sociales, Guinness World Records sintetizó el impacto de estas marcas con un mensaje directo: “Todos los récords rotos por Lionel Messi hoy”, y añadió: “Estamos presenciando la historia”.

A dos días de cumplir 39 años, el capitán argentino continúa ampliando una colección de récords que lo mantiene como una de las figuras más determinantes en la historia del fútbol mundial, con una vigencia sostenida en la máxima competencia internacional.