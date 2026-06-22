Vicente López conmemoró el Día de la Bandera con un homenaje a Manuel Belgrano en el Paseo de la Costa

La ceremonia en el Paseo de la Costa reunió a vecinos, veteranos de Malvinas, scouts, docentes y representantes de instituciones locales en un homenaje al creador de la insignia nacional y a los valores que forman parte de la identidad argentina.

El Municipio de Vicente López conmemoró el Día de la Bandera con una ofrenda floral en el monumento al General Manuel Belgrano, ubicado en el Paseo de la Costa, en un acto que reunió a representantes de distintas instituciones y vecinos para rendir homenaje al creador de la insignia nacional.

La ceremonia fue encabezada por la intendenta Soledad Martínez, quien destacó la importancia de mantener vivas las fechas que forman parte de la historia y la identidad argentina.

"Todas las ciudades deben reunirse para recordar los momentos importantes de la historia del país y homenajear a nuestros próceres", expresó la jefa comunal.

La actividad convocó a vecinos y familias, scouts, Damas Rosadas, Veteranos de Malvinas, representantes de clubes y entidades del distrito, docentes y autoridades municipales en una jornada de reflexión y reconocimiento a los símbolos patrios.

Durante el acto se realizó el izamiento de la Bandera Nacional, acompañado por la Banda de la Prefectura Naval Argentina. Además, la interpretación de Aurora y del Himno Nacional Argentino contó con la participación de Oriana Marchan, alumna del Instituto de Música José Hernández.

En el marco de la conmemoración, Soledad Martínez también puso en valor la existencia de un espacio dedicado a la memoria de Manuel Belgrano y al principal símbolo patrio.

"Celebro que aquí, en este monumento a la Bandera y a Belgrano, podamos reunirnos cada 20 de junio a homenajearlo, aprender y reconocer un poco de nuestra historia", señaló.

El Día de la Bandera se celebra cada 20 de junio en conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, una de las figuras centrales de la historia argentina y creador de la enseña nacional.

Al cierre del acto, la intendenta convocó a mantener vivo el reconocimiento a quienes forjaron la identidad del país y expresó: "Viva Belgrano, viva nuestra Bandera y viva la Patria".