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San Isidro

San Isidro completó nuevas obras de pavimento y continúa con el plan de reparación de calles y veredas

San Isidro sumó nuevas calles reparadas y sigue con obras en todo el distrito
El Municipio de San Isidro concluyó trabajos de reconstrucción de pavimento, pavimentación asfáltica y puesta en valor de calzadas en distintos puntos del partido, mientras continúan nuevas intervenciones para mejorar la conectividad y la seguridad vial.

El Municipio de San Isidro concluyó trabajos de reconstrucción de pavimento, pavimentación asfáltica y puesta en valor de calzadas en distintos puntos del partido, mientras continúan nuevas intervenciones para mejorar la conectividad y la seguridad vial.


San Isidro continúa desarrollando el Plan de Reparación de Calles y Veredas con nuevas obras de pavimentación y reconstrucción de calzadas en diferentes localidades del distrito. Los trabajos buscan mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y extender la vida útil de la infraestructura urbana.


Entre las últimas intervenciones finalizadas se encuentra la reconstrucción de pavimento en la intersección de 3 de Febrero y Jorge Newbery, una obra que permitió optimizar las condiciones de tránsito en esa zona del partido.


En las últimas semanas también concluyeron trabajos en las esquinas de Intendente Aphalo y Formosa, Acassuso entre Bolívar y Ayacucho y Gobernador Castro y Boedo, como parte del mantenimiento integral de la red vial municipal.


A su vez, el Municipio completó obras de pavimentación asfáltica en diversos sectores, entre ellos Acassuso entre Uruguay y Drumond; Magallanes entre Guerrico y Gaboto; 3 de Febrero entre las alturas 1300 y 1700; distintos tramos del Golf de Villa Adelina; Martín y Omar y Calle Interna 1; avenida de Mayo entre Martín Rodríguez y Virrey Vértiz; Los Paraísos y Pichincha; Virrey Vértiz entre avenida de Mayo y El Indio; avenida de Mayo y Curupaytí; y Corrientes entre Fondo de la Legua y Haití.


Por otra parte, finalizaron las tareas de reconstrucción y puesta en valor de la calzada en las intersecciones de avenida Paraná y Juramento, avenida Paraná e Independencia y avenida Paraná y Fray Cayetano Rodríguez.


En paralelo, continúan las obras en Tomkinson y Carlos Calvo, cuya habilitación al tránsito está prevista para los próximos días.


Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones se desarrollan de manera planificada en todas las localidades de San Isidro, con el objetivo de mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial y brindar una infraestructura urbana de mayor calidad para los vecinos.

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