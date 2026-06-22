Julio Zamora celebró el Día de la Bandera en el Club Juventud y destacó los valores de solidaridad, respeto y diálogo

El encuentro reunió a vecinos, artistas locales y veteranos de Malvinas en una jornada con música y comidas típicas, donde el jefe comunal llamó a fortalecer la solidaridad y el diálogo en un contexto económico complejo.

El intendente Julio Zamora participó de los festejos por el Día de la Bandera en el Club Social y Deportivo Juventud de Rincón de Milberg y aprovechó la ocasión para destacar la importancia de los clubes de barrio como espacios de encuentro y convocar a la comunidad a sostener los valores de solidaridad, respeto y diálogo.

La actividad se desarrolló al mediodía en la sede de la institución, donde el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora. La jornada reunió a vecinos, artistas locales y veteranos de Malvinas, e incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino, un almuerzo con comidas patrias, presentaciones de ballets folclóricos y un espectáculo en vivo del cantante Leo Ríos.

"Estamos muy contentos de que, pese a la situación económica actual, estemos celebrando el Día de la Bandera en un club de barrio. Desde la gesta de la creación de la insignia, comenzó a nacer nuestra patria. Un día como hoy nos une a todos, los valores de solidaridad, respeto y diálogo se tienen que imponer. Desde el Municipio le pedimos a la comunidad que sigamos cuidando Tigre y todo lo conseguido", enfatizó Julio Zamora.

Durante el encuentro, el intendente puso el foco en la necesidad de preservar los espacios de participación comunitaria y reivindicó el papel de las instituciones barriales como ámbitos de integración y contención social, especialmente en un contexto económico complejo.

Por su parte, el presidente del Club Social y Deportivo Juventud, Julio Nocioni, destacó el trabajo conjunto entre la institución y el Municipio para sostener las actividades destinadas a la comunidad.

"Desde un club de barrio se pueden realizar actividades importantes y en este contexto complejo tenemos que estar acompañando a la gente. Todo lo que se hace día a día en la institución lo lleva adelante la comisión directiva, de manera articulada con el Municipio y colaboradores. Agradezco también a los veteranos de Malvinas que estuvieron presentes en la celebración", expresó.

La celebración por el Día de la Bandera volvió a reunir a vecinos de Rincón de Milberg en torno a una fecha patria y puso de relieve el rol de los clubes de barrio de Tigre como espacios de encuentro, identidad y participación comunitaria.