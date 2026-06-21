San Isidro: más de 3.400 alumnos prometieron lealtad a la bandera en el Hipódromo

El acto central por el Día de la Bandera reunió a estudiantes de 86 escuelas públicas y privadas, junto a miles de familias y docentes, en una de las celebraciones patrias más convocantes del distrito.

Más de 3.400 alumnos de cuarto grado de 86 escuelas públicas y privadas de San Isidro prometieron lealtad a la bandera argentina durante el acto central por el Día de la Bandera, que se realizó el pasado jueves en el Hipódromo de San Isidro y reunió además a miles de familiares, docentes y autoridades.

La ceremonia se desarrolló en el marco de los homenajes al general Manuel Belgrano y estuvo encabezada por el intendente Ramón Lanús, quien tomó la tradicional promesa de lealtad al principal símbolo patrio.

"Belgrano no nació siendo un prócer. Fue una persona común que eligió, todos los días, poner a su país por delante. Y todos nosotros también podemos hacer esa elección. Con la promesa a la bandera, nos comprometemos a vivir de acuerdo con los valores que ella representa: la libertad, la solidaridad, la igualdad, la justicia y el amor a la Patria", expresó Lanús antes de la jura.

El acto, teñido de celeste y blanco, comenzó con la participación de la Banda Militar Ituzaingó del Regimiento de Artillería 1, que interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Luego fue el turno del músico Facundo Saravia, integrante de Los Chalchaleros y heredero de una de las familias más emblemáticas del folclore argentino, quien interpretó "Una canción de aquí", una obra de su autoría dedicada al amor por la tierra, las raíces y los valores que unen a los argentinos.

La celebración concluyó con la presentación de la Orquesta Escuela de San Isidro, que aportó el cierre artístico de una jornada marcada por la participación de miles de estudiantes y sus familias.

Del encuentro también participaron funcionarios municipales, directivos y docentes, concejales y consejeros escolares sanisidrenses, autoridades provinciales, inspectores regionales y distritales, la Agrupación de Ex Combatientes de Malvinas de San Isidro, además de representantes de Gendarmería, Bomberos y Prefectura.