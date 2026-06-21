Juan Cervetto acompañó el 91° aniversario de la Asociación Mutualista y de Fomento de Don Torcuato

La histórica entidad de Don Torcuato celebró un nuevo aniversario junto a vecinos, socios y dirigentes de La Libertad Avanza, en una jornada donde Juan Cervetto destacó el papel de las instituciones intermedias en el desarrollo social y comunitario de Tigre.

La Asociación Mutualista y de Fomento de Don Torcuato celebró su 91° aniversario con una jornada que reunió a vecinos, socios, autoridades de la entidad y dirigentes de La Libertad Avanza, quienes destacaron la trayectoria de la institución y su aporte a la vida social y comunitaria de la ciudad.

Del encuentro participaron el presidente del bloque de concejales de La Libertad Avanza, Juan Cervetto; la referente de Troncos del Talar, Graciela Bustamante; integrantes del espacio libertario local y la presidenta de la institución, Gabriela Caniglia, también integrante del sector político.

Durante la celebración, los dirigentes compartieron actividades junto a los presentes y remarcaron la importancia de las instituciones intermedias en la construcción de una comunidad más integrada y comprometida.

"Las instituciones como esta Asociación Mutualista son parte de la identidad de Don Torcuato. Detrás de cada aniversario hay décadas de esfuerzo silencioso, de vecinos que dedicaron tiempo y trabajo para que otros puedan crecer, encontrarse y desarrollarse. Por eso es tan importante acompañarlas y reconocer su aporte", expresó Juan Cervetto.

Por su parte, Graciela Bustamante sostuvo: "Nuestra forma de hacer política es estando cerca de los vecinos, escuchando sus inquietudes y acompañando a quienes todos los días trabajan por sus barrios. No creemos en la política que aparece únicamente en tiempos electorales; creemos en el compromiso permanente, en caminar las calles y en construir vínculos reales con la comunidad".

Desde La Libertad Avanza felicitaron a la comisión directiva de la entidad por el nuevo aniversario y reafirmaron su intención de continuar acompañando a las instituciones que contribuyen al desarrollo social, cultural y comunitario del distrito.

"Cuando una institución cumple 91 años, queda demostrado que las comunidades crecen gracias al compromiso de sus vecinos. Ese es el camino que valoramos y queremos seguir acompañando en cada localidad de Tigre", concluyó Cervetto.