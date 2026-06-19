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Diez años después de la tragedia en el Delta, quedó firme la condena al responsable de la muerte del hijo de Federico Storani

Diez años después de la tragedia en el Delta, quedó firme la condena al responsable de la muerte del hijo de Federico Storani
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por la defensa de Pablo Torres Lacal y dejó firme la condena a nueve años de prisión por el choque de lanchas ocurrido en el Delta de Tigre en 2016, donde murieron Manuel Storani, Ángeles Bruzzone y Francisco Gotti.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por la defensa de Pablo Torres Lacal y dejó firme la condena a nueve años de prisión por el choque de lanchas ocurrido en el Delta de Tigre en 2016, donde murieron Manuel Storani, Ángeles Bruzzone y Francisco Gotti.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por la defensa de Pablo Gabriel Torres Lacal y dejó firme la condena a nueve años de prisión por el choque de lanchas ocurrido en el Delta de Tigre el 31 de marzo de 2016, en el que murieron Manuel Storani, de 14 años; su madre, Ángeles Bruzzone; y Francisco Javier Gotti.


La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible el recurso extraordinario de la defensa en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Con esta resolución, la sentencia quedó definitivamente firme y se habilita la detención del condenado.


La causa había llegado al máximo tribunal luego de que todas las instancias judiciales anteriores ratificaran la responsabilidad de Torres Lacal. En noviembre de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro lo condenó por homicidio simple con dolo eventual y le impuso una pena de nueve años de prisión. Posteriormente, la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense y, en octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense también rechazó los planteos de la defensa.


La tragedia ocurrió cerca de la medianoche del 31 de marzo de 2016. Manuel Storani, su madre y otras cuatro personas navegaban a bordo de la lancha Mad II por el Canal Vinculación, en el Delta de Tigre. En ese momento apareció la embarcación Shark II, conducida por Torres Lacal y en la que viajaban Francisco Gotti y otro acompañante.


Según se determinó en la investigación y se expuso durante el juicio, la lancha de Torres Lacal circulaba sin luces y a gran velocidad. El impacto se produjo de manera sorpresiva y golpeó de lleno el sector del Mad II donde se encontraban Manuel y Ángeles. Ambos murieron junto a Gotti como consecuencia de la colisión.


Durante el debate oral surgieron testimonios que describieron a los ocupantes de la Shark II como personas que se encontraban “exaltadas”. Los estudios toxicológicos dieron resultado negativo, aunque David Hernán Di Rico, el tercer tripulante de la embarcación, declaró que habían consumido dos cervezas mientras se dirigían a un bar del Delta.


Tras la condena dictada en noviembre de 2023, el dirigente radical Federico Storani expresó: “Siento alivio, pero no puedo estar contento porque nadie me va a devolver la vida de Manuel y Ángeles”.


El ex diputado también calificó la sentencia como “ejemplificadora” y sostuvo que la conducta de Torres Lacal había demostrado un “desprecio por la vida” de terceros.

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Edicto: Transferencia de fondo de comercio

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