San Isidro consolida “La Municipalidad en tu casa”, el programa que lleva funcionarios a reuniones en viviendas de vecinos

El Municipio de San Isidro consolida el programa “La Municipalidad en tu casa”, una iniciativa que traslada las reuniones de gestión a viviendas particulares para que los vecinos puedan plantear consultas, reclamos y propuestas directamente a las autoridades. Desde agosto, la propuesta tendrá encuentros semanales en distintos barrios del distrito.

En San Isidro, la gestión municipal comenzó a desplegar una modalidad poco habitual: reuniones oficiales dentro de viviendas particulares, donde funcionarios y vecinos se encuentran cara a cara para discutir problemas barriales y definir respuestas de gestión en tiempo real.

El esquema, denominado “La Municipalidad en tu casa”, busca acercar el Municipio a los barrios mediante encuentros que se desarrollan en livings o espacios comunes de los hogares y en los que se abordan cuestiones vinculadas a servicios urbanos, infraestructura y seguridad.

Desde su puesta en marcha el 8 de abril, la iniciativa reunió a más de 130 vecinos en distintos puntos del distrito, entre ellos el centro y el Bajo de San Isidro, Santa Rita, Martínez, Las Lomas, Beccar, Boulogne y Bajo Boulogne. Ante la respuesta de la comunidad, el Municipio anunció que desde agosto el programa pasará a tener una frecuencia semanal.

La dinámica se estructura a partir de la agenda que proponen los propios vecinos. Son ellos quienes organizan el encuentro y reciben en sus casas a funcionarios de distintas áreas municipales y a los delegados de cada zona.

Entre los temas más recurrentes aparecen el bacheo, las luminarias, la poda y las frecuencias de recolección de residuos. En cada reunión, que se extiende durante una hora y quince minutos, los equipos municipales buscan brindar respuestas inmediatas o establecer mecanismos de seguimiento para los casos que requieren intervenciones posteriores.

De los encuentros participan secretarios de áreas como Obras Públicas, Seguridad, Movilidad e Higiene Urbana, con el objetivo de dar respuestas en el momento o coordinar acciones posteriores.

“Nuestra prioridad es romper con la burocracia de los escritorios y gestionar desde el territorio”, señalaron desde el Ejecutivo municipal.

“El objetivo de la propuesta es acercar el Municipio a la casa de los vecinos, generando un espacio de diálogo directo donde puedan plantear inquietudes, consultas y propuestas. Necesitamos escuchar de primera mano lo que pasa en cada cuadra para dar respuestas más rápidas y eficientes”, agregaron las autoridades.

La seguridad ocupa un espacio específico dentro de cada encuentro. Sobre el cierre de las reuniones, un moderador municipal presenta “Ojos en Alerta”, el sistema de prevención ciudadana que conecta a los vecinos con el centro de monitoreo mediante herramientas tecnológicas de comunicación rápida.

El programa tiene además una particularidad organizativa: el Municipio no define las viviendas donde se realizan las reuniones. Son los propios vecinos quienes se postulan como anfitriones mediante un formulario digital, en el que proponen una fecha tentativa, detallan los temas que desean abordar y estiman la cantidad de participantes.

La convocatoria permanece abierta para quienes deseen sumarse a la iniciativa a través del formulario de inscripción disponible en www.sanisidro.gob.ar/lamunicipalidadentucasa.