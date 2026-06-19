Acceso Tigre: un camión volcó en la bajada de Tomkinson, dejó un herido y provocó más de cuatro horas de caos de tránsito

El siniestro ocurrió este viernes en la salida hacia Tomkinson, en San Isidro. El conductor del vehículo fue el único herido y las tareas de remoción obligaron a cerrar el puente y restringir la circulación durante gran parte de la mañana.

Más de cuatro horas de complicaciones de tránsito se registraron este viernes en el Acceso Tigre luego de que un camión volcara en la salida hacia la calle Tomkinson, en el partido de San Isidro. El accidente dejó una persona herida y obligó al cierre total del puente y de la bajada en ambas manos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción.

El siniestro ocurrió sobre la traza principal del acceso, a la altura de la colectora frentista. Como consecuencia del vuelco, uno de los carriles quedó obstruido, lo que provocó importantes demoras y restricciones en la circulación de vehículos durante toda la mañana.

Según las fuentes consultadas, el camión circulaba por el Acceso Tigre y descendía en la salida de Tomkinson cuando, al girar en la rotonda, el conductor perdió el control de la carga. El vehículo terminó volcando sobre la cinta asfáltica.

El conductor fue la única persona lesionada en el episodio. Tras recibir asistencia, se informó que se encuentra fuera de peligro.

Para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de las grúas encargadas de remover el camión, se dispuso el cierre total de la salida hacia Tomkinson y del puente ubicado en ese sector. Desde Autopistas del Sol solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución y optar por vías alternativas mientras se extendían las tareas operativas.

Finalmente, cerca del mediodía, la traza y el puente fueron liberados y el tránsito comenzó a normalizarse luego de más de cuatro horas de complicaciones en uno de los principales accesos al norte del conurbano bonaerense.