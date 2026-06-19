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Policiales / San Isidro

Acceso Tigre: un camión volcó en la bajada de Tomkinson, dejó un herido y provocó más de cuatro horas de caos de tránsito

El vuelco de un camión en Acceso Tigre generó largas demoras y obligó a cerrar el puente de Tomkinson
El siniestro ocurrió este viernes en la salida hacia Tomkinson, en San Isidro. El conductor del vehículo fue el único herido y las tareas de remoción obligaron a cerrar el puente y restringir la circulación durante gran parte de la mañana.

Más de cuatro horas de complicaciones de tránsito se registraron este viernes en el Acceso Tigre luego de que un camión volcara en la salida hacia la calle Tomkinson, en el partido de San Isidro. El accidente dejó una persona herida y obligó al cierre total del puente y de la bajada en ambas manos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción.


El siniestro ocurrió sobre la traza principal del acceso, a la altura de la colectora frentista. Como consecuencia del vuelco, uno de los carriles quedó obstruido, lo que provocó importantes demoras y restricciones en la circulación de vehículos durante toda la mañana.


Según las fuentes consultadas, el camión circulaba por el Acceso Tigre y descendía en la salida de Tomkinson cuando, al girar en la rotonda, el conductor perdió el control de la carga. El vehículo terminó volcando sobre la cinta asfáltica.


El conductor fue la única persona lesionada en el episodio. Tras recibir asistencia, se informó que se encuentra fuera de peligro.


Para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de las grúas encargadas de remover el camión, se dispuso el cierre total de la salida hacia Tomkinson y del puente ubicado en ese sector. Desde Autopistas del Sol solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución y optar por vías alternativas mientras se extendían las tareas operativas.


Finalmente, cerca del mediodía, la traza y el puente fueron liberados y el tránsito comenzó a normalizarse luego de más de cuatro horas de complicaciones en uno de los principales accesos al norte del conurbano bonaerense.

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Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Esquivel Gustavo Horacio, DNI 21458619 con domicilio en jose Maria Paz 66, gral Pacheco, Tigre, Buenos Aires. Cede a favor de RVST s.a. cuit 20-22352578-5 con domicilio legal en Guatemala 4351- piso 11-Ciudad Autónoma de Buenos Aires el fondo de comercio venta de pintura sito en Avenida Benavidez 66 – Benavidez partido de Tigre Provincia de Buenos Aires identificado con los datos catastrales CIRC: III SEC: J QTA. 30 PARC. 14A ZONA C4A.
El comercio se encuentrahabilitado por la Municipalidad de Tigre, mediante certificado de habilitación N°61897 de la fecha 5 de febrero de 2026, expediente Municipal N°4112-31196/25 CONFORME RESOLUCION N°278