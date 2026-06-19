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Edictos

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Esquivel Gustavo Horacio, DNI 21458619 con domicilio en jose Maria Paz 66, gral Pacheco, Tigre, Buenos Aires. Cede a favor de RVST s.a. cuit 20-22352578-5 con domicilio legal en Guatemala 4351- piso 11-Ciudad Autónoma de Buenos Aires el fondo de comercio venta de pintura sito en Avenida Benavidez 66 – Benavidez partido de Tigre Provincia de Buenos Aires identificado con los datos catastrales CIRC: III SEC: J QTA. 30 PARC. 14A ZONA C4A.
El comercio se encuentrahabilitado por la Municipalidad de Tigre, mediante certificado de habilitación N°61897 de la fecha 5 de febrero de 2026, expediente Municipal N°4112-31196/25 CONFORME RESOLUCION N°278

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