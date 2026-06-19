Banderazo por Cristina Kirchner: el kicillofismo y el massismo confirman su participación en Parque Lezama

El acto convocado por La Cámpora en Parque Lezama sumará al PJ bonaerense, al Movimiento Derecho al Futuro y al Frente Renovador. Máximo Kirchner será el único orador en una movilización que busca mostrar unidad en torno al reclamo por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

El acto convocado para este sábado en Parque Lezama en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner reunirá a distintos sectores del peronismo, incluidos espacios que en las últimas semanas exhibieron diferencias internas. Tanto el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el PJ bonaerense, vinculados al gobernador Axel Kicillof, como el Frente Renovador de Sergio Massa confirmaron su participación en la movilización.

La convocatoria, impulsada por La Cámpora, tendrá como único orador a Máximo Kirchner y buscará expresar de manera masiva el reclamo de dirigentes y militantes que consideran a la ex presidenta víctima de proscripción y reclaman su libertad.

Aunque persisten las especulaciones sobre la posible presencia de Axel Kicillof, hasta el momento no hubo confirmación oficial. Sí está definida la participación de una columna del Movimiento Derecho al Futuro y del Partido Justicialista bonaerense, actualmente conducido por el mandatario provincial.

Por su parte, el Frente Renovador también movilizará dirigentes y militantes hacia el barrio porteño de San Telmo. La columna massista estará encabezada por la diputada nacional Cecilia Moreau y el diputado provincial Rubén Eslaiman. Desde el espacio confirmaron que Sergio Massa no participará del acto.

La participación de todos los sectores del peronismo en el banderazo se produce en medio de fuertes tensiones entre el kirchnerismo y dirigentes cercanos al gobernador bonaerense.