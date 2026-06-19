edición 8145 - visitas hoy 51578

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Política

Banderazo por Cristina Kirchner: el kicillofismo y el massismo confirman su participación en Parque Lezama

Banderazo por Cristina Kirchner: el kicillofismo y el massismo confirman su participación en Parque Lezama
El acto convocado por La Cámpora en Parque Lezama sumará al PJ bonaerense, al Movimiento Derecho al Futuro y al Frente Renovador. Máximo Kirchner será el único orador en una movilización que busca mostrar unidad en torno al reclamo por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

El acto convocado para este sábado en Parque Lezama en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner reunirá a distintos sectores del peronismo, incluidos espacios que en las últimas semanas exhibieron diferencias internas. Tanto el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el PJ bonaerense, vinculados al gobernador Axel Kicillof, como el Frente Renovador de Sergio Massa confirmaron su participación en la movilización.


La convocatoria, impulsada por La Cámpora, tendrá como único orador a Máximo Kirchner y buscará expresar de manera masiva el reclamo de dirigentes y militantes que consideran a la ex presidenta víctima de proscripción y reclaman su libertad.


Aunque persisten las especulaciones sobre la posible presencia de Axel Kicillof, hasta el momento no hubo confirmación oficial. Sí está definida la participación de una columna del Movimiento Derecho al Futuro y del Partido Justicialista bonaerense, actualmente conducido por el mandatario provincial.


Por su parte, el Frente Renovador también movilizará dirigentes y militantes hacia el barrio porteño de San Telmo. La columna massista estará encabezada por la diputada nacional Cecilia Moreau y el diputado provincial Rubén Eslaiman. Desde el espacio confirmaron que Sergio Massa no participará del acto.


La participación de todos los sectores del peronismo en el banderazo se produce en medio de fuertes tensiones entre el kirchnerismo y dirigentes cercanos al gobernador bonaerense.

Últimas Noticias

Récord de deudas impagas: más de 5 millones de argentinos están en mora y el incumplimiento sigue creciendo
Récord de deudas impagas: más de 5 millones de argentinos están en mora y el incumplimiento sigue creciendo
Diez años después de la tragedia en el Delta, quedó firme la condena al responsable de la muerte del hijo de Federico Storani
Diez años después de la tragedia en el Delta, quedó firme la condena al responsable de la muerte del hijo de Federico Storani
San Isidro consolida “La Municipalidad en tu casa”, el programa que lleva funcionarios a reuniones en viviendas de vecinos
San Isidro consolida “La Municipalidad en tu casa”, el programa que lleva funcionarios a reuniones en viviendas de vecinos
San Isidro: detuvieron al último prófugo por el asesinato de Víctor Cocozza, el jubilado golpeado y apuñalado en su casa
San Isidro: detuvieron al último prófugo por el asesinato de Víctor Cocozza, el jubilado golpeado y apuñalado en su casa
Acceso Tigre: un camión volcó en la bajada de Tomkinson, dejó un herido y provocó más de cuatro horas de caos de tránsito
Acceso Tigre: un camión volcó en la bajada de Tomkinson, dejó un herido y provocó más de cuatro horas de caos de tránsito
Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Esquivel Gustavo Horacio, DNI 21458619 con domicilio en jose Maria Paz 66, gral Pacheco, Tigre, Buenos Aires. Cede a favor de RVST s.a. cuit 20-22352578-5 con domicilio legal en Guatemala 4351- piso 11-Ciudad Autónoma de Buenos Aires el fondo de comercio venta de pintura sito en Avenida Benavidez 66 – Benavidez partido de Tigre Provincia de Buenos Aires identificado con los datos catastrales CIRC: III SEC: J QTA. 30 PARC. 14A ZONA C4A.
El comercio se encuentrahabilitado por la Municipalidad de Tigre, mediante certificado de habilitación N°61897 de la fecha 5 de febrero de 2026, expediente Municipal N°4112-31196/25 CONFORME RESOLUCION N°278