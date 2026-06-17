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Tigre

Programa PADI de Tigre: realizaron controles médicos y vacunación para niños y niñas en un club de El Talar

Tigre reforzó el Programa PADI con una jornada de controles preventivos en El Talar
El Municipio de Tigre desarrolló una nueva jornada del Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI) en el Club Social y Deportivo 1° de Septiembre de El Talar, donde se realizaron chequeos médicos preventivos, vacunación y acciones de acompañamiento para las familias.

El Municipio de Tigre desarrolló una nueva jornada del Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI) en el Club Social y Deportivo 1° de Septiembre de El Talar, donde niños y niñas recibieron controles médicos preventivos, vacunación y asistencia sanitaria orientada a promover la práctica deportiva en condiciones seguras.


La propuesta itinerante del Gobierno local busca concientizar a las familias sobre la importancia de realizar chequeos de salud antes de que los chicos y chicas desarrollen actividades físicas, además de detectar posibles afecciones y efectuar las derivaciones correspondientes en cada caso.


Durante la jornada estuvo presente la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien dialogó con las familias y destacó la continuidad de la iniciativa. "Seguimos adelante con esta política pública para cuidar a nuestras infancias y que puedan hacer deporte de manera óptima", señaló la funcionaria.


Además de los controles médicos, el Municipio entregó botiquines de primeros auxilios, aplicó vacunas de acuerdo con el calendario oficial y avanzó con la firma de planillas vinculadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH).


El Programa PADI recorre distintos clubes e instituciones del distrito con el objetivo de acercar servicios de prevención y atención sanitaria a niños y niñas que participan en actividades deportivas, promoviendo el acceso a controles de salud y el acompañamiento de las familias.


Para obtener más información sobre la iniciativa, el Municipio informó que los vecinos pueden comunicarse con el área de Entidades Intermedias al teléfono 11-6211-1976 o por correo electrónico a eintermedias@tigre.gob.ar.

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