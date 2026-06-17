Programa PADI de Tigre: realizaron controles médicos y vacunación para niños y niñas en un club de El Talar

El Municipio de Tigre desarrolló una nueva jornada del Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI) en el Club Social y Deportivo 1° de Septiembre de El Talar, donde se realizaron chequeos médicos preventivos, vacunación y acciones de acompañamiento para las familias.

El Municipio de Tigre desarrolló una nueva jornada del Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI) en el Club Social y Deportivo 1° de Septiembre de El Talar, donde niños y niñas recibieron controles médicos preventivos, vacunación y asistencia sanitaria orientada a promover la práctica deportiva en condiciones seguras.

La propuesta itinerante del Gobierno local busca concientizar a las familias sobre la importancia de realizar chequeos de salud antes de que los chicos y chicas desarrollen actividades físicas, además de detectar posibles afecciones y efectuar las derivaciones correspondientes en cada caso.

Durante la jornada estuvo presente la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien dialogó con las familias y destacó la continuidad de la iniciativa. "Seguimos adelante con esta política pública para cuidar a nuestras infancias y que puedan hacer deporte de manera óptima", señaló la funcionaria.

Además de los controles médicos, el Municipio entregó botiquines de primeros auxilios, aplicó vacunas de acuerdo con el calendario oficial y avanzó con la firma de planillas vinculadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El Programa PADI recorre distintos clubes e instituciones del distrito con el objetivo de acercar servicios de prevención y atención sanitaria a niños y niñas que participan en actividades deportivas, promoviendo el acceso a controles de salud y el acompañamiento de las familias.

Para obtener más información sobre la iniciativa, el Municipio informó que los vecinos pueden comunicarse con el área de Entidades Intermedias al teléfono 11-6211-1976 o por correo electrónico a eintermedias@tigre.gob.ar.