Mercedes Sanguinetti dejó la Secretaría de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro tras dos años y medio de gestión

La funcionaria comunicó su decisión mediante una carta dirigida a las escuelas municipales. El municipio aún no informó los motivos de su salida y la conducción del área quedará en manos de María Passarini.

Mercedes Sanguinetti anunció su salida de la Secretaría de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro, cargo que ocupó durante los últimos dos años y medio en la gestión del intendente Ramón Lanús. La funcionaria comunicó la decisión mediante una carta dirigida a las escuelas municipales y confirmó que la conducción del área quedará en manos de María Passarini.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente los motivos de la salida ni cuál será el próximo destino de la ahora exfuncionaria. La renuncia se produce en una de las áreas más importantes de la administración municipal, encargada de coordinar las escuelas, jardines y programas educativos que dependen de la comuna.

Cambio de conducción en Educación

La Secretaría de Educación continuará bajo la misma estructura de trabajo y con el equipo que acompañó la gestión saliente, en una transición que la propia funcionaria definió como una continuidad del proyecto en marcha.

En su mensaje de despedida, Sanguinetti expresó: “Con mucha alegría y confianza, le paso la posta a María Passarini, acompañada por todo el equipo que continúa con la misma responsabilidad, energía y fuerza que nos caracteriza”.

El balance de dos años y medio de gestión

En la carta, fechada el 11 de junio, la ahora exsecretaria realizó un balance de su paso por el área. “Después de dos años y medio de muchísimo trabajo, compromiso y dedicación, cierro un ciclo al frente de la Secretaría de Educación, Cultura y Trabajo”.

Asimismo, destacó las políticas impulsadas en el sistema educativo municipal y en el área de Primera Infancia. “Trabajamos juntos para transformar y fortalecer el sistema educativo y de Primera Infancia de San Isidro, sentando las bases de políticas que buscan mejorar la calidad, ampliar la cobertura y seguir construyendo una gestión más eficiente y cercana”.

Sanguinetti adelantó además que durante la última semana de junio recorrerá las instituciones educativas municipales para despedirse personalmente de docentes, directivos y equipos de trabajo, y agradecer el acompañamiento recibido durante su gestión.