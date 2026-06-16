San Isidro avanza con el parque Teniente Estévez en Boulogne: tres manzanas, obras hidráulicas y nuevos espacios públicos

En Boulogne, partido de San Isidro, avanzan las obras del parque público Teniente Estévez, un proyecto de tres manzanas que incorporará más de 11.500 metros cuadrados de espacio verde, con mejoras urbanas, equipamiento recreativo e intervenciones hidráulicas para la zona.

En la localidad de Boulogne, en el partido de San Isidro, continúan las obras del parque público Teniente Estévez, un proyecto urbano que contempla la creación de tres manzanas destinadas al uso público con infraestructura, áreas recreativas y mejoras integrales en el entorno.

El desarrollo forma parte de una iniciativa de cooperación público-privada que avanza sobre un total de 11.500 metros cuadrados. El espacio incluirá veredas renovadas, cruces peatonales elevados, luminarias nuevas, un corredor aeróbico, forestación con especies nativas y exóticas adaptadas, además de la conservación de ejemplares existentes.

También se incorporarán juegos infantiles, mesas, bancos, cestos y áreas de descanso para el uso cotidiano de los vecinos.

En cuanto al estado de obra, la manzana más cercana a la calle Serrano es la que presenta mayor avance. Allí solo resta la colocación de caminos internos y mobiliario urbano, como bancos, cestos y una cancha de bochas.

En la manzana central se proyecta la instalación de juegos temáticos para niños. En las próximas semanas se prevé avanzar con el contrapiso y la colocación de un piso de caucho anti impactos, además de sectores de arena y lomadas de césped.

La intervención también contempla la demolición del muro perimetral de la tercera manzana y el retiro del cerco lindero con avenida Rolón, lo que permitirá la integración del predio al entorno urbano.

En materia de conectividad vial, ya se realizó la apertura de la traza paralela a Ipiranga, mientras que resta avanzar con la extensión de las calles Malabia y Gascón para completar el entramado de circulación.

Una vez finalizadas estas etapas, se ejecutarán cruces peatonales elevados a la altura del parque, construidos con intertrabado de adoquines de hormigón.

En paralelo, se llevó adelante una obra hidráulica y la pavimentación de la calle Darregueira, entre Ipiranga y Alcorta. Según se informó, estos trabajos permiten mejorar el drenaje del sector al vincular el sistema pluvial del nuevo parque con el conducto principal, reduciendo el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas.

Actualmente, las tareas se concentran en la instalación del sistema de iluminación del predio y en la colocación progresiva de mobiliario urbano, además de la pavimentación de las nuevas calles proyectadas.