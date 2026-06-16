Julio Zamora visitó la autopartista Romet S.A. y reafirmó el apoyo de Tigre a la industria local

La empresa autopartista de Benavídez tiene más de 40 años de actividad, emplea a más de 150 vecinos del distrito y exporta su producción a distintos países. Julio Zamora recorrió la planta y destacó la necesidad de sostener el vínculo entre el Municipio y el sector productivo.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió la planta de la autopartista Establecimientos Romet S.A. en Benavídez, donde mantuvo un encuentro con autoridades de la empresa y trabajadores en el marco de una agenda vinculada al sector industrial del distrito.

La firma, con más de 40 años de trayectoria, emplea a más de 150 vecinos y vecinas del partido y produce componentes de autopartes OEM (Original Equipment Manufacturer) destinados al mercado interno y a la exportación hacia distintos países de la región y el mundo.

Durante la visita, Zamora conversó con los responsables de la compañía y puso el foco en la necesidad de sostener el vínculo entre el Estado municipal y las industrias radicadas en el distrito en un contexto económico complejo.

"Es una empresa muy importante para la ciudad y también es fundamental establecer vínculo directo con la gente que invierte en el distrito. El Gobierno local tiene una visión muy clara de lo importante que es el desarrollo de la industria. Estamos en un contexto de crisis, y en este marco nos presentamos para ratificar nuestro apoyo", expresó el jefe comunal.

En la misma línea, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, señaló la importancia del trabajo conjunto con el sector productivo. "Es fundamental mantener el vínculo con el sector productivo y trabajar en conjunto. Se trata de una empresa muy importante para Tigre, debemos continuar apoyando a las industrias", afirmó.

Por su parte, el presidente de la firma, Diego Chine, valoró el encuentro y destacó el diálogo con las autoridades locales. "La visita fue muy esperada, le pudimos explicar nuestras problemáticas. Es un momento en donde los empresarios tenemos que dialogar con los funcionarios y contarles las bases de nuestros negocios para poder organizarnos y realizar tareas conjuntas", sostuvo.

Finalmente, durante la recorrida, las autoridades de la empresa mostraron los procesos productivos de la planta y las autopartes que fabrican, en una actividad que concluyó con el contacto del intendente con los trabajadores del establecimiento.