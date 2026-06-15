Lo que necesitas saber para hacer apuestas deportivas en 1win Bolivia

Te explicamos cómo hacer tus primeras apuestas deportivas en 1win Bolivia, qué deportes hay disponibles, cuáles son los principales mercados y qué promociones puedes aprovechar.

El sportsbook de 1Win es una opción atractiva si buscas una experiencia completa en apuestas deportivas. La 1win página oficial junta más de 20 disciplinas deportivas, miles de eventos por día y una buena presencia de competiciones de eSports. También destaca por ofrecer estadísticas al día, transmisión en vivo de partidos, formas de pago pensadas para los usuarios que viven en Bolivia y un servicio al cliente que atiende siempre en español, a cualquier hora. Cuando creas tu cuenta, te dan el bono de bienvenida de 500 giros gratis y hasta un 500% o 600% más en tus primeras 4 cargas, hasta sumar 14.000 BOB.

Deportes disponibles para apostar en 1win bet Bolivia

Desde Bolivia, los usuarios tienen acceso a más de 20 disciplinas deportivas y sus competiciones internacionales. Así se pueden encontrar opciones para distintos estilos de apostadores, desde los que siguen los torneos más populares hasta los que prefieren mercados más específicos.

Fútbol

El fútbol es uno de los deportes que más pesan en esta plataforma. Son 2 equipos de 11 jugadores que se enfrentan para ver quién mete más goles antes de que termine el partido. Cualquiera puede apostar en torneos nacionales o internacionales. Entre los más populares están LaLiga, la Premier League, la Champions League y varios campeonatos sudamericanos. Esos mueven bastante a los aficionados.

Tenis

El tenis tiene oportunidades de apuesta durante casi todo el año en el 1win website. Los jugadores usan sus raquetas para mandar la pelota al campo contrario. Buscan que el rival no pueda devolverla bien. Hay eventos que la gente sigue mucho. Por ejemplo Wimbledon, el US Open, el ATP Tour y el WTA Tour. Ahí se concentran algunos mercados bastante interesantes para los que apuestan.

Básquet

El básquet enfrenta a dos equipos de cinco jugadores que buscan sumar puntos lanzando al aro. Su ritmo dinámico y la cantidad de estadísticas disponibles lo hacen muy atractivo a la hora de apostar. Entre las competiciones más populares están la NBA, la Liga ACB y la Euroliga.

eSports

Los deportes electrónicos no paran de ganar seguidores en todo el mundo. En 1win online puedes apostar a varios títulos: Counter-Strike 2, Dota 2, Valorant, y otros juegos competitivos más. También hay torneos importantes a nivel internacional. Esos torneos juntan a los mejores equipos y jugadores del sector.Gracias a esta variedad, los usuarios de Bolivia tienen varias opciones para encontrar eventos de su interés todos los días.

Tipos de apuestas en 1win

La plataforma ofrece diferentes formatos de apuestas, según la estrategia de cada usuario. Las apuestas simples son las más usadas: consisten en seleccionar un único resultado. Si el pronóstico es correcto, la ganancia se calcula con la cuota que le corresponde.

Las apuestas combinadas reúnen dos o más selecciones dentro de un mismo boleto. Para la obtención de ganancias, todas las elecciones deben resultar acertadas. Aunque presentan un riesgo mayor, también permiten el acceso a cuotas más elevadas.

Por otro lado, las apuestas de sistema combinan varias selecciones de forma parcial. Dependiendo de la configuración elegida, generan retornos incluso cuando una o varias predicciones resultan incorrectas.

Mercados accesibles para los usuarios

1win apuestas pone a disposición de los usuarios una amplia variedad de mercados para analizar cada evento desde distintas perspectivas. El mercado de resultado final permite apostar al ganador o al empate cuando el deporte lo contempla. La doble oportunidad te cubre dos resultados posibles con un solo pronóstico. También están los mercados de más o menos, donde apuestas a si una estadística determinada supera o no una cifra establecida de antemano. Los hándicaps europeos y asiáticos sirven para equilibrar las probabilidades, dándole ventajas o desventajas virtuales a ciertos equipos o jugadores.

Finalmente, el mercado de marcador exacto consiste en predecir el resultado final preciso de un encuentro. Debido a su dificultad, suele ofrecer cuotas más elevadas que otras opciones tradicionales.

Streaming en 1win

El servicio de transmisión en vivo permite el seguimiento de determinados eventos deportivos directamente desde la plataforma. Esta función se encuentra integrada en la sección de apuestas en directo, lo que facilita el análisis del desarrollo del partido sin necesidad de servicios externos. Para el acceso al streaming, normalmente es necesario el saldo en la cuenta o una apuesta relacionada con el evento.

Bonos deportivos para apostadores

Además de las promociones generales de la plataforma, hay beneficios pensados específicamente para quienes apuestan en deportes. Uno de ellos es el programa 1win Coins, donde los usuarios reciben monedas de recompensa por su actividad. Cuando juntas 1.200 monedas, las puedes cambiar por saldo real. Para completar el proceso, necesitas haber hecho al menos un depósito y cumplir con los requisitos de apuesta que pide la promoción.

La segunda alternativa es el bono exprés. Este beneficio es para las apuestas combinadas de cinco o más selecciones. Te permite llevarte hasta un 15% extra de tus ganancias cuando cumples todo lo que te piden.

¿Cómo se hace para poner una apuesta en 1win Bolivia?

Realizar una apuesta en 1win es un proceso sencillo. Solo sigue los pasos que te proponemos:



Crea una cuenta utilizando un correo electrónico, número de teléfono o una de las opciones de registro disponibles.

Realiza un depósito mediante el método de pago de tu preferencia.

Accede a la sección Deportes, selecciona la disciplina que te interese y revisa los eventos disponibles.

Haz clic sobre la cuota que deseas jugar para añadirla al boleto de apuestas.

Introduce el importe, verifica los detalles y confirma la operación.



Ya terminaste todo, así que solo queda seguir el evento y esperar a ver qué pasa.

Preguntas frecuentes

¿Qué es 1win en Bolivia?

1win es una plataforma de apuestas deportivas y entretenimiento online. Desde Bolivia tienes a tu alcance un montón de eventos, mercados y promociones.

¿Puedo apostar desde el móvil?

Sí. La plataforma tiene una web que funciona bien, apps para móviles y opciones de acceso pensadas para celulares y tablets. Así que puedes apostar desde casi cualquier sitio donde haya internet.