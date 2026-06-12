Adultos mayores de Tigre aprendieron a usar WhatsApp, códigos QR y herramientas digitales

Vecinos y vecinas participaron de talleres de inclusión digital en distintos polideportivos del distrito, donde aprendieron a utilizar aplicaciones móviles, identificar riesgos en internet y acceder a servicios mediante códigos QR.

Adultos mayores de Tigre participaron de nuevas jornadas de capacitación en herramientas tecnológicas impulsadas por el Municipio, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos digitales y brindar recursos para una navegación más segura.

Las actividades se desarrollaron en los polideportivos N°10 de General Pacheco, N°8 Almirante Brown de El Talar y N°12 de Dique Luján, en el marco de los cursos de Inclusión Digital destinados a la comunidad.

Durante los encuentros, los participantes aprendieron a utilizar WhatsApp a través de sus funciones principales y recibieron explicaciones sobre las diferencias entre el uso de datos móviles y las conexiones mediante Wi-Fi, con el fin de mejorar el manejo cotidiano de sus dispositivos.

Prevención de estafas digitales y uso de códigos QR

Uno de los ejes centrales de las capacitaciones estuvo orientado a la prevención de estafas digitales. En ese espacio, el equipo a cargo compartió ejemplos concretos y recomendaciones para reconocer posibles engaños y saber cómo actuar ante este tipo de situaciones.

Además, los asistentes incorporaron conocimientos sobre el uso de códigos QR, una herramienta cada vez más utilizada para acceder a información, realizar trámites y utilizar distintos servicios.

Al finalizar cada jornada, los vecinos pudieron realizar consultas particulares, que fueron respondidas por el equipo de trabajo. También se difundieron canales de contacto para continuar brindando acompañamiento y asistencia ante futuras dudas.

Quienes deseen obtener más información o participar de próximas capacitaciones pueden comunicarse a través de las redes sociales Comunidad Tigre en Facebook e Instagram, mediante la página de Facebook Adultos Mayores Tigre o llamando al 11-6815-2717.