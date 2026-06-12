Tigre y la Universidad Austral sellan un acuerdo para capacitar funcionarios y ampliar la formación en gestión pública

El acuerdo entre el Municipio de Tigre y la Universidad Austral incluye formación, investigación y transferencia de conocimiento. Además, contempla capacitaciones para funcionarios municipales, beneficios educativos y acceso a programas vinculados a innovación y gestión pública.

El Municipio de Tigre y la Universidad Austral firmaron un convenio marco de cooperación orientado a fortalecer la articulación entre el ámbito académico y el sector público, con foco en la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento.

El acuerdo fue rubricado por el intendente de Tigre, Julio Zamora, y autoridades de la institución educativa durante un encuentro realizado en la sede de Nordelta de la universidad.

En ese marco, Zamora destacó la importancia de trabajar en conjunto con espacios académicos para el diseño de políticas públicas. “Es importante trabajar con diferentes instituciones académicas para que colaboren en la reflexión de políticas públicas que brinden soluciones a la comunidad. Vamos a continuar articulando con esta universidad y con todas las entidades que se acerquen con proyectos similares”, sostuvo.

Como parte del entendimiento, también se firmó un Convenio Específico de Asistencia Académica con la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que contempla instancias de capacitación y formación para funcionarios y empleados municipales, además de beneficios arancelarios en programas educativos.

El acuerdo incluye asimismo acciones de vinculación tecnológica, transferencia de conocimiento y colaboración en proyectos conjuntos entre ambas instituciones.

Otro de los puntos centrales es el acceso a programas vinculados al observatorio de inteligencia artificial, innovación, sociedad y gobierno de la casa de estudios, lo que abre la puerta a nuevas herramientas para la gestión local.

La secretaria de Gobierno de Tigre, Gabriela Zamora, también participó del encuentro y valoró la agenda de trabajo conjunta. “Estamos conociendo la nueva sede de la Universidad Austral y a su vez firmando un convenio de colaboración. Ahondamos en diversos temas en donde entendemos que tenemos que seguir abocados mancomunadamente como ambiente, salud, educación, entre otros aspectos que trabaja la entidad y pueden servir al Municipio”, expresó.

Desde la universidad, el rector de la institución señaló el alcance del acuerdo y su impacto en la formación de equipos de gestión local. “Estoy agradecido con la presencia del intendente Julio Zamora en nuestra sede de Nordelta, sobre todo por el convenio que acabamos de firmar con el Municipio. Damos facilidades para formar a personas que trabajan en la gestión local en ámbitos como educación, salud o familia y minoridad”, afirmó.