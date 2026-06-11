Diputados bonaerenses: la oposición frenó el debate por fondos municipales y generó críticas de UP

El proyecto buscaba habilitar recursos para que los municipios afronten el pago de aguinaldos, pero no alcanzó los dos tercios necesarios para su tratamiento sobre tablas en la Cámara de Diputados bonaerense.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires no logró avanzar este jueves con el tratamiento de un proyecto impulsado por el bloque Unión por la Patria para otorgar fondos a los municipios destinados al pago de aguinaldos.

La iniciativa no alcanzó los dos tercios necesarios para su tratamiento sobre tablas y fue rechazada por los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR + Cambio Federal, Unión y Libertad, Coalición Cívica y Derecha Popular. A favor se expresaron Nuevos Aires y UCR-Unión Cívica Radical.

El proyecto buscaba brindar una herramienta financiera a los 135 municipios bonaerenses en un contexto de mayor demanda territorial y restricciones presupuestarias.

El presidente del bloque y autor de la iniciativa, Facundo Tignanelli, expresó: “El problema que tenemos hoy es que los municipios necesitan financiamiento, tenemos una herramienta para darle un ágil financiamiento y no se la estamos dando”.

Mariano Cascallares expresó: “Hoy la coyuntura de las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno nacional hace que los municipios estén absolutamente superados por la demanda de los territorios y no somos capaces de estar a la altura de la circunstancia”.

Alejandro Acerbo señaló: “La demanda a los municipios se ha incrementado. Lo único que se les pidió acá es dejar que la cuota de ahora se distribuya por el CUD. En la sexta sección electoral el 80% de los municipios va a tener problemas para pagar el aguinaldo”.

Diego Nanni manifestó: “Creo que deberían consultarles a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires si realmente están necesitando esta ayuda para salir de esta asfixia financiera que estamos pasando”.

Durante la sesión también se abordaron otros temas políticos, entre ellos intervenciones sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

Además, se realizó un homenaje al músico Carlos Alberto “Indio” Solari y se recordó el aniversario del movimiento Ni Una Menos.

El debate legislativo concluyó sin avances en el tratamiento del proyecto para asistir financieramente a los municipios bonaerenses.